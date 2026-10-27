TRAXION aseguró que el crecimiento empresarial requiere algo más que resultados financieros. La calidad de la gobernanza, la diversidad en los espacios de decisión y la protección del personal también influyen en la solidez de una organización.

Por ello, los avances de TRAXION en estas áreas merecen atención dentro de su estrategia de sostenibilidad.

TRAXION destaca gobernanza, inclusión y seguridad laboral (cortesía)

La compañía, bajo la dirección de Aby Lijtszain, reporta que el 67 por ciento de su Consejo de Administración corresponde a miembros independientes y que tres mujeres ocupan puestos en ese órgano, equivalentes a 20 por ciento de sus integrantes. Además, plantea alcanzar una participación femenina de 30 por ciento en su plantilla para 2030 y fortalece sus sistemas de seguridad y salud laboral.

Gobernanza, inclusión y seguridad laboral

Estas metas representan un punto de partida, no una conclusión. El desafío está en convertir los compromisos en oportunidades profesionales, condiciones laborales seguras y mecanismos efectivos de supervisión.

Las certificaciones antisoborno y de cumplimiento aportan estructura, pero su alcance depende de una aplicación constante. En un entorno empresarial cada vez más exigente, la sostenibilidad también se demuestra en la forma de dirigir, cuidar e incluir.

TRAXION destaca gobernanza, inclusión y seguridad laboral (cortesía)

La transparencia sobre los avances y los pendientes será clave para evaluar el impacto real de estas políticas.