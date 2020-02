Reconocen a Grupo Bimbo como una de las “Empresas Más Éticas del Mundo” por cuarto año consecutivo

A través de la metodología del Coeficiente Ético es como son analizadas las empresas que integran el listado.

México.- Por cuarto año consecutivo Grupo Bimbo fue reconocida como una de “Las Empresas Más Éticas del Mundo” (The 2020 World’s Most Ethical Companies® Honoree List), lo que la convierte en la única empresa mexicana en ser distinguida por cuatro años.

Este listada la integra The Ethisphere Institute desde hace más de una década y con ella reconoce el liderazgo de las empresas que mantienen altos estándares normativos y hacen de la ética un valor esencial en sus operaciones.

“Nos sentimos muy honrados de recibir esta distinción por cuarto año consecutivo. Sin duda es un importante reconocimiento a nuestro programa de integridad y al compromiso de nuestros más de 136 mil colaboradores en los 33 países en los que operamos” Daniel Servitje

Este año, el listado 2020 lo integran 132 empresas de 21 nacionalidades y 51 industrias .

La metodología que emplea The Ethisphere Institute para seleccionar a “Las Empresas Más Éticas del Mundo”, considera diferentes variables que permiten calcular el Coeficiente Ético (Ethics Quotient).

“Este año cumplimos 75 años de historia y desde nuestros orígenes, la integridad ha formado parte de nuestra filosofía y de todas las decisiones que tomamos” Daniel Servitje

Y a través de éste, Coeficiente Ético es que se ponderan puntajes para cinco ejes, que son: cumplimiento normativo, con el 35 por ciento, responsabilidad social, con el 20 por ciento, cultura ética, con el 20 por ciento, gobierno corporativo, con el 15 por ciento, así como liderazgo, innovación y reputación con el 10 por ciento.

Durante el proceso se realizan más de 200 preguntas sobre los temas de cultura, prácticas ambientales y sociales, actividades de ética y cumplimiento, gobernanza, diversidad e iniciativas para apoyar una fuerte cadena de valor.

“Muchas felicidades a todos en Grupo Bimbo. Sin duda, este es un momento para reconocer a todos aquellos líderes que trabajan todos los días para promover una cultura corporativa defenida por la integridad y consolidar a aquellas empresas que contribuyen con un deber social amplio y al bien común” Timothy Erblich

Este año 2020, la evaluación de The Ethisphere Institute profundizó en aspectos como análisis de programas de integridad hacia socios de negocio y otras terceras partes de riesgo.

También se evaluaron el uso e implementación de plataformas y desarrollos tecnológicos dentro de los programas de integridad de las empresas.

Grupo Bimbo, informó que desde su fundación hace casi 75 años, trabaja día con día para alcanzar su propósito de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana, haciendo de la ética su valor más importante y la base de todas sus acciones.

La lista de “Las Empresas Más Éticas del Mundo” está disponible en: https://www.worldsmostethicalcompanies.com/honorees/