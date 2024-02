¿Qué pasa con HSBC? Cuentahabientes denuncian que les hicieron doble cargos por compras decembrinas.

Cuentahabientes de HSBC han tomado las redes sociales para quejarse de que la institución bancaria está “desapareciendo dinero” de sus cuentas.

Ante las numerosas denuncias, HSBC ha dado una explicación -la misma para todos-, que no ha satisfecho a sus cuentahabientes y ahora exigen la intervención de las autoridades.

Las denuncias de cuentahabientes señalan que HSBC les está haciendo cargos que ya les había descontado.

Las compras, según les ha indicado HSBC, fueron realizadas entre el 28 de diciembre de 2023 y el 1 de enero de 2024.

“¿Qué pedo @HSBC_MX? Esto es un asalto! Me robaron 3000 pesos por sus huevos, cuando estos cobros ya se habían realizado. @Profeco necesito de su ayuda...”

“@HSBC_MX no tengo una sola transacción del 28/12 al 01/01 y aún así me ponen saldo negativo que por cargos de esas fechas”

“Oigan @HSBC_MX está cometiendo un robo masivo, están cobrando doble lo que se pagó en diciembre, que en su momento se descontó de las cuentas y hoy están sombrándose otra vez los movimientos de diciembre. Dejando a sus usuarios no solo con cuentas vacías, sino debiéndoles dinero”

“¡Una estafa en @HSBC_MX! Me quitaron casi cuatro mil pesos de la nada, y cuando veo es que “cobraron cargos hechos del 28 de diciembre al 1 de enero”. ¡Esos cargos ya me los habían hecho! Y no soy el único, en el banco ya hay fila de usuarios afectados. Respondan #HSBC”

@danieleljacome