¿Qué es Upax GS? De acuerdo con lo indicado en un reporte periodístico, se trata de una empresa que publicó una encuesta a favor de Ricardo Salinas Pliego de cara a las elecciones 2030.

Fue la revista de información y análisis Proceso, el medio que publicó un extenso reportaje en el que se denuncia la difusión de una encuesta que favorece al empresario.

En el texto, se asevera que el levantamiento de opinión fue realizado por Upax GS, una empresa vinculada de forma directa a Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego (Cuartoscuro )

¿Qué es Upax GS? Lo que se sabe de la empresa que buscaría favorecer a Ricardo Salinas Pliego

Upax GS es una empresa fundada en 2015 y forma parte del ecosistema de Grupo Salinas, operando áreas como:

Activaciones

Estudios de mercado

Publicidad exterior

Tecnología

Analítica predictiva

De acuerdo con lo indicado en su sitio web, la empresa de la que se acusa, buscaría favorecer a Ricardo Salinas Pliego, opera como una “house of brands” en la que se integran 9 divisiones especializadas:

Research Land, enfocada en ciencia de datos, segmentación algorítmica y procesamiento de encuestas Promo Espacio, especializada en publicidad y ad-network para conectar marcas Marketing United, agencia de marketing experiencial y digital Mexa Creativa, otra agencia integral de publicidad y medios House of Films, la cual es una central de producción audiovisual Neracode, división para desarrollo de software que potencia negocios UiX, la cual diseña “experiencias que impulsan la transformación digital en empresas” Zeus, la cual brinda servicio de “superadministrador de talento” que simplifica y potencia la gestión operativa de Capital Humano Conéctanos, que se ofrece como un “Coach Digital 24/7″ para gestionar el capital humano y operativo de las empresas

A partir de los servicios que ofrece, en su sitio web se asevera que Upax GS ha trabajado con marcas comerciales, instituciones financieras y en proyectos de experiencia de usuario.

La conexión entre Ricardo Salinas y Upax GS es clara, debido a que dicha empresa aparece en el sitio de Grupo Salinas como uno de las firmas que forman parte del conglomerado del multimillonario.

Upax GS, empesa de Ricardo Salinas Pliego (Especial)

¿Upax GS publicó una encuesta a favor de Ricardo Salinas Pliego? Esto se sabe

En la nota de Proceso que indica que Ricardo Salinas Pliego juguetea con “una posible candidatura“, el periodista Mathieu Tourliere afirma que el empresario usa a Upax GS como herramienta para posicionarse.

Con respecto a ello, el autor expone que el 1 de septiembre, el sitio de encuestas, Polls.mx, publicó una nota titulada “7 de cada 10 mexicanos votarían por Salinas Pliego en elecciones presidenciales”.

En torno al sitio que publicó la nota, Proceso aseveró que es parte del “conglomerado mediático del multimillonario”, debido a que se afirma que este es administrado por la empresa Upax GS.

Sin embargo, en una revisión hecha por SDPnoticias, se detectó que la nota de Polls.mx se realizó a partir de una encuesta de otra empresa de nombre Territorial Estudios de Opinión .

Encuesta que favorece a Ricardo Salinas Pliego realizada por Territorial (Territorial/Facebook)

A pesar de ello, en el reportaje de la revista fundada por Julio Scherer García, no se menciona en ningún punto a dicha casa encuestadora y solo se asegura que el sondeo corrió a cargo de Upax GS.

Incluso, sin ofrecer detalles de sus señalamientos, el autor Mathieu Tourliere sentencia que aunque no se declara públicamente el nexo, el sitio “es parte del conglomerado mediático del multimillonario”.

En ese sentido, el periodista asevera que Upax GS opera parte de una campaña mediática para favorecer a Ricardo Salinas Pliego y sus intenciones de buscar la presidencia en las elecciones 2030.

Pese a ello y como se cita, la encuesta que dice que el empresario está bien posicionado fue realizada por otra empresa de la que no hay indicios de vínculos con Upax GS o Grupo Salinas.