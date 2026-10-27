Los Polos de Economía Circular se perfilan como una de las principales apuestas del Gobierno de México para enfrentar el problema de los residuos y promover nuevos modelos de aprovechamiento de materiales.

“El Polo es una solución al problema, antes de preguntar los problemas que generará el polo” José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat

José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sostiene que los Polos de Economía Circular permiten transformar la basura en recursos productivos mediante procesos de reciclaje y recuperación, con beneficios para la economía y el medio ambiente.

Sin embargo, los Polos de Economía Circular también han enfrentado resistencia en algunas comunidades. Ante ello, la Semarnat defiende que se trata de una alternativa sustentable frente a los tiraderos a cielo abierto.

Semarnat: Polos de Economía Circular son una solución al problema de la basura

Ante preocupaciones de habitantes de sitios donde se ubican estos Polos de Economía Circular, José Luis Samaniego Leyva aclaró que los centros de reciclaje son una estrategia de aprovechamiento de materiales e incluso de generación de energía, de manera segura, a diferencia de los tiraderos a cielo abierto.

La Semarnat, la fundación Elle MacArthur y la Embajada Británica en México unieron esfuerzos para reiterar los objetivos de reciclaje e implementación de la Ley de General de Economía Circular.

“Se convierte en una ley de fomento de reciclaje en México… en el fondo queremos resolver el tema de la basura” José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat

Polos de Economía Circular enfrentan campañas de desprestigio

José Luis Samaniego Leyva dijo que se han emprendido campañas de desprestigio y ataques contra los Polos de Economía Circular, por parte de quienes obtienen ganancias de los tiraderos no regulados.

Actualmente en el país hay tres estados que tienen un Polo de Economía Circular:

Puebla Tlaxcala Quintana Roo (centrado en Sargazo)

El Polo de Economía Circular en Hidalgo, inicialmente anunciado por el Gobierno de México, fue cancelado a mitad de este 2026 por inconformidad de los ciudadanos, misma que se ha expresado en otros puntos ya establecidos.

El subsecretario dejó ver que se requieren más de estos centros de reciclaje o Polos de Economía Circular para convertir los residuos en capacidad productiva, pues los existentes solo pueden atender a las regiones en las que están establecidos, incluso no cubren al estado completo.

Polos de Economía Circular buscan fomentar el reciclaje en México

Los Polos de Economía Circular son una iniciativa del gobierno federal para reducir la problemática de la basura a nivel local.

Lo que se busca es que operen bajo el principio de la Ley General de Economía Circular que busca manejar los residuos de la mejor manera y que en lugar de desecharlos permanezcan en la economía el mayor tiempo posible.

Es decir, que las llantas vuelvan a ser llantas, el aluminio nuevas latas, el pet nuevas botellas.

No obstante, los materiales también podrían destinarse a industria textil, energética u otras, según sea el caso.

En síntesis, los Polos de Economía Circular tratan de emprender un modelo de negocio ante un problema que ya existe: la basura.