Uber Eats México definió las prioridades que marcarán su crecimiento en los próximos años durante la celebración de su décimo aniversario en el país.

Soy Paola Aguilar, nueva directora comercial de Uber Eats en México, y hoy les pido que me acompañen a mirar hacia atrás para reconocer hasta dónde hemos llegado, pero también hacia adelante, para imaginar todo lo que vamos a crear. Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

Bajo el liderazgo de Paola Aguilar, nueva directora comercial de Uber Eats México, la compañía presentó el 27 de octubre de 2026 una estrategia centrada en la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y la mejora de la experiencia de usuario.

La visión contempla entregas más rápidas, recomendaciones altamente personalizadas, mayor certeza en los tiempos de envío y una oferta comercial más amplia, con el objetivo de responder a las nuevas necesidades de consumidores, comercios y restaurantes.

Uber Eats revela su estrategia de 4 priordades para la próxima década en México

En el marco de la celebración del décimo aniversario de la plataforma en tierras mexicanas, Paola Aguilar asumió la Dirección Comercial de Uber Eats México y presentó en el Future of Food 2006 celebrado en CDMX las tendencias estratégicas que definirán el rumbo de la compañía durante la próxima década.

Si en estos primeros 10 años hemos transformado la forma en que pedimos comida y hacemos nuestras compras, imaginen todo lo que construiremos en los próximos años. Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

Uber Eats México cumple 10 años y apuesta por rapidez, hiperpersonalización e inteligencia artificial para el futuro. (Elizabeth Flores)

Con la meta clara de simplificar la vida diaria de las personas y anticiparse a las demandas de los consumidores, Paola Aguilar trazó una hoja de ruta centrada en la constante evolución tecnológica del sector.

El primer eje fundamental de esta visión es la rapidez, enfocada en implementar entregas ultra rápidas y eficientes sin sacrificar la calidad de los platillos y productos.

Uber ya está trabajando en entregas ultra rápidas y espero poder compartirles más noticias en los próximos días o meses. Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

En segundo lugar, la hiperpersonalización se posiciona como una palanca clave impulsada por la inteligencia artificial.

Esta tecnología permitirá ofrecer recomendaciones adaptadas a la medida de cada usuario, considerando sus gustos, costumbres, rutinas, momentos particulares del día y la diversidad de sus presupuestos.

La inteligencia artificial nos está ayudando a llegar a las audiencias que necesitamos mediante recomendaciones personalizadas, de acuerdo con lo que cada persona requiere en determinado momento del día, Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

Uber Eats México cumple 10 años y apuesta por rapidez, hiperpersonalización e inteligencia artificial para el futuro. (Elizabeth Flores)

A la par de la personalización, la predictibilidad constituye el tercer pilar estratégico, enfocado en brindar precisión, transparencia y certeza sobre el avance de cada envío.

Uber Eats México busca consolidar un servicio de entregas consistentes y confiables que respalde la tranquilidad de los clientes en cada orden.

Al igual que muchos de ustedes, me gusta tener siempre la precisión y la certeza de saber dónde va mi pedido, sin importar si proviene de un restaurante, de una tienda de mascotas o de cualquier otro establecimiento. Ofrecer esa precisión y confiabilidad es algo en lo que vamos a seguir trabajando. Eso es lo que distingue a Uber: entregas confiables, transparentes y, sobre todo, consistentes. Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

Por último, la selección mantendrá la continua diversificación del catálogo de Uber Eats.

Tenemos grandes exclusivas dentro de la familia Uber Eats. Algunas son muy conocidas, como La Casa de Toño, Deli Cream y Carl’s Jr. en Tijuana, así como Qin en Guadalajara. Pero hoy quiero dar la bienvenida a nuevos integrantes de nuestra familia de exclusivas: Tierra Garat, Fisher’s, Toks y El Farolito Paola Aguilar, directora comercial de Uber Eats México

Uber Eats México incorpora nuevas marcas en exclusiva

Con una cobertura superior a los 60,000 comercios y restaurantes en 115 ciudades del país, Uber Eats México fortalecerá su oferta mediante la inclusión de pequeñas empresas y la incorporación de marcas en exclusividad como:

Tierra Garat Fisher’s El Farolito Toks

Bajo la premisa de que el futuro no se predice sino que se construye, Paola Aguilar reafirmó el compromiso de liderar la transformación del delivery junto con los restaurantes y comercios aliados en México de Uber Eats.