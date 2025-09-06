¿Quieres unos Muñelocos patrios del 15 de septiembre? Te presentamos los 15 nuevos peluches que puedes ganar.

En el marco de la Independencia de México, la empresa ALVACO lanzó los Muñemexas.

Los 15 nuevos peluches Muñelocos patrios por el 15 de septiembre

Los 15 nuevos peluches Muñelocos patrios del 15 de septiembre ya fueron revelados en videos:

Piñata Esquites Oso mariachi Máscara de luchador El Santo Revolucionario Caballo Burro Chango Oso Perico Muñeco con sombrero Pozole Cactus Tacos

Muñelocos patrios del 15 de septiembre (Muñelocos México / Facebook)

Cada uno de los Muñemexas tiene bonitos detalles de México, como vestimentas, o son figuras alusivas a nuestra cultura y gastronomía.

Por ejemplo, tenemos un tierno oso de peluche usando bigote y sarape mexicano.

La figura de un oso mariachi no puede faltar tampoco en la colección de los Muñelocos patrios del 15 de septiembre.

Hasta un burro con su moño tricolor y con la frase Viva México en su panza.

Incluso, hay una bonita y colorida piñata, elemento tradicional mexicano que nunca puede faltar en las fiestas patrias.

De igual manera, los Muñemexas tienen una figura del Santo o máscaras de luchador para los amantes del cuadrilátero.

Los fanáticos de la comida mexicana también puede tener su Muñeloco patrio del 15 de septiembre de plato de pozole.

Se trata de un tazón blanco decorado con flores azules que en la parte de arriba tiene su forro que simula el platillo con maíz, lechuga y rábanos.

La nueva colección de los Muñemexas tiene igualmente un elote y hasta tacos.

¿Dónde se pueden ganar los Muñelocos patrios del 15 de septiembre?

Toma en cuenta que los peluches patrios del 15 de septiembre están disponibles en máquinas de garra Muñelocos Plus+ y Muñelocos Xtreme.

La máquinas de los Muñelocos se ubican en estos lugares de México:

Centros comerciales

Parques de diversiones

Salas de juegos

Ferias

Centros de entretenimiento

Restaurantes

Eventos especiales

Si no quieres perderte toda la colección de Muñelocos patrios del 15 de septiembre, atrévete a ir por ella.

Pon a prueba tus habilidades para jugar en las máquinas de garra de los Muñelocos y así conseguir las figuras que lanzaron por la Independencia de México.