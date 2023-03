Laura Hays, socia y fundadora de la empresa de capacitación internacional Wealth Planters, señalo que todas las personas pueden cumplir las metas que se proponen.

La especialista Laura Hays advirtió que no será fácil, pero no hay imposibles. Para empezar, recordó que somos lo que hacemos y no lo que decidimos qué vamos a hacer.

Al respecto, Laura Hays reveló tres secretos para que una persona no renuncie a sus metas antes de tiempo.

Estos son los 3 secretos de Laura Hays para cumplir las metas

Laura Hays señala que de entrada debemos intensificar cuál es la meta que vamos a perseguir y las razones que hay detrás de ella.

En este sentido, señaló que se debe buscar trabajar con una persona que se admire y se le respete, pues es a la que le tendremos que rendir cuentas, pues eso nos ayuda a no renunciar.

Laura Hays dijo que son tres secretos para lograr esas metas.

Secreto 1: es el método G.O.A.L .,un acrónimo donde los acomoda de la siguiente manera:

1. Goza del triunfo de alcanzar tu meta. Todos los días debes visualizar cómo te vas a sentir al alcanzar esa meta por la que estás trabajando. Esto hará que te motives y que tu futuro sea más atractivo, que tu comodidad a corto plazo.



2. Organiza tus metas por prioridad. Aunque tengas una meta en cada área de tu vida, empieza por las que son más importantes para ti. No intentes trabajar con todas al mismo tiempo, porque esto solo hará que te desenfoques.



3. Aterriza tus números. A todo se le puede poner un número, y como bien dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Define cómo sabrás qué has alcanzado tu objetivo.



4. Logra cada día una victoria. Cualquiera que sea la meta sobre la que decidas trabajar, es muy importante que midas y célebres cada paso que das. De esta forma notarás que cada día estás más cerca de tu meta.

Secreto 2: Compromiso

La especialista afirma que para tener éxito debemos mejorar en cuanto a cumplir nuestras promesas se refiere. Aunque sabemos que comprometernos es muy importante, solemos faltar a nuestra palabra cuando las cosas se ponen difíciles, y más si estamos trabajando solos.

Por lo que recomienda que busques a una persona con quien puedas crear un compromiso, ya sea un familiar, un coach, o un grupo que te apoye.

Secreto 3: usar metodologías probadas para alcanzar tus metas

Laura Hays sostiene que siempre es bueno dejarse guiar por quien ya ha logrado tener resultados, ya sea en libros, cursos o incluso por redes sociales, prueba distintas formas que te permitan alcanzar tus metas.

Mantén una mente abierta para estar constantemente aprendiendo de otros, pero usa tu sentido común.