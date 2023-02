George Goodman, empresario mexicano, invitó a los jóvenes emprendedores a prepararse para el fracaso, pues dijo que el fracaso es inevitable y hay que estar preparado para ello.

En ese sentido, el empresario George Goodman, creador del movimiento social llamado Power Back, le pidió a los jóvenes que no tengan miedo cuando emprendan.

No obstante, también les pidió que estén conscientes que los resultados a veces no son los esperados.

En su nuevo libro “Desde el fondo del fracaso”, George Goodman dijo a los jóvenes que el fracaso al momento de emprender no tiene que ver con las condiciones o capacidades de uno.

Sino que el fracaso es parte de la vida que llega para ayudarnos a redefinir las prioridades, valorar lo que se posee y a corregir las estrategias que no funcionaron.

“El fracaso es inevitable. Lo es en cualquier proyecto que te propongas por más cuidadoso que seas, y no tiene nada qué ver o muy poco con tus condiciones o capacidades. El fracaso vendrá a tu vida a bajarte el entusiasmo y a redefinir tus prioridades y valorar lo que posees, y a ayudarte, sí, a ayudarte a corregir las estrategias”.

El empresario George Goodman, quien también es fundador de la primera wDAO a nivel mundial, la app de organización económica y social, lanzó un consejo a los jóvenes.

De acuerdo con el empresario mexicano, la clave es ser constante y así el fracaso no será tan doloroso.

“No se trata de no tener miedo, se trata de darle con todo y miedo. A veces perder, es ganar. La vida no es constante, ni tú, cuando lo sea, la vida no será la vida, ni tú serás tú.

Todo lo que tenga que pasar, va a pasar, quieras o no”.

George Goodman