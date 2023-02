Bolt Media, la empresa internacional de marketing con tres sedes en México, fue exhibida por no pagar prestaciones, y ahora la empresa amenaza con demandar a trabajadores ante acuerdo de confidencialidad.

En redes sociales, ex trabajadores y externos exhibieron a Bolt Media por violar la ley y no pagar prestaciones.

Específicamente los trabajadores denunciaron que los acontecimientos ocurrieron en la sucursal de Tijuana, Baja California, y acusaron también a David Figueroa Zurita, dueño y fundador de Bolt Media.

Ante esto, la empresa de marketing ya se pronunció y amenazó con demandar a los trabajadores, ya que firmaron un acuerdo de confidencialidad.

Bolt Media acusa a trabajadores de difamaciones; amenaza con demandar ante acuerdo de confidencialidad

A través de un comunicado, Bolt Media tachó de difamaciones las acusaciones que circulan en redes sociales por parte de ex trabajadores ante la falta de pago de prestaciones.

Sobre eso, la empresa amenazó con tomar acciones legales con base en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Civil para el Estado de Baja California.

Esto por los presuntos delitos de Revelación de Secretos y Acceso ilícito a Sistemas y equipo de informática así como por daños y perjuicios contra Bolt Media y David Figueroa Zurita.

Ya que la empresa recordó que los trabajadores y ex trabajadores de Bolt Media firmaron un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información.

De acuerdo con Bolt Media, dicho acuerdo tiene vigencia de hasta 15 años y su incumplimiento conlleva a una multa de hasta 100 mil dólares.

No obstante, la empresa acordó no ejercer las sanciones si los trabajadores eliminan en un plazo no mayor a 72 horas, la información, documento o publicación hecha donde acusan a Bolt Media y a su fundador.

De lo contrario, Bolt Media aseguró que levantará la denuncia por la vía penal y civil contra los trabajadores.

Comunicado Bolt Media (Bolt Media)

Exhiben a Bolt Media de no pagar prestaciones y acusan explotación laboral

Los ex trabajadores y gente externa a Bolt Media exhibieron en redes sociales que la empresa de marketing se niega a pagar prestaciones a sus empleados.

Como prueba, adjuntaron una captura de pantalla de una vacante de Community Manager para la sucursal de Tijuana, la cual solicita y ofrece lo siguiente:

disponibilidad de horario 24/7 y que sepa trabajar bajo estrés

1 año de experiencia

nivel de inglés alto

primera semana de entrenamiento no pagada

se paga en efectivo

no seguro social

no prestaciones

horario: hay hota de entrada pero no de salida exacta

sueldo: hasta 10 mil pesos por mes

Por lo anterior, los usuarios de redes sociales acusaron a Bolt Media y a su fundador, David Figueroa Zurita, de explotación laboral y de violar la ley al no otorgar las prestaciones obligatorias.