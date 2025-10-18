Eduardo Ruiz-Healy asegura que en Estados Unidos se convirtió en privilegio el poder adquirir un carro propio.

“Poca gente en Estados Unidos puede pagar 50 mil dólares por un coche nuevo, la verdad. Entonces ya es un lujo para ricos”, puntualizó el periodista.

Puntos que llevaron al encarecimiento de los carros en Estados Unidos

Eduardo Ruiz-Healy puntualizó algunos de los factores que llevaron al costo excesivo de

De acuerdo con el periodista, las personas de clase baja y media no pueden comprar autos en Estados Unidos por:

Pandemia por covid-19

Escasez de chips que componen los nuevos modelos de carros

Aranceles del 25% de Donald Trump

Costo en fletes para carros

Fabricación de autos caros (especialmente los eléctricos)

Ya no se hacen carros baratos

Pagos mensuales arriba de los 900 dólares

Exportaciones de carros cayeron más del 7%

Industria Automotriz (Cortesía)

De acuerdo con Eduardo Ruiz-Healy, estos factores se suman al hecho de que las personas deben pagar, además gasolina y un seguro.

Y es que en las estadísticas que presentó se muestra que más del 10% de los conductores requiere del 30% de su salario solo en pagar la deuda del auto nuevo que haya adquirido.

El panorama, apunta el periodista, ha llevado a un aumento en el mercado de los carros usados.

Sin embargo, esto genera que al haber una mayor demanda los precios de estos autos también se vea incrementado.