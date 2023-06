Al parecer Cinépolis ya no aplica el 2x1, luego de que usuarios evidenciaron los hechos con sus quejas al no poder usar la promoción en The Flash.

A través de redes sociales, han sido varios los usuarios que se han quejado amargamente de Cinépolis.

Debido a que los usuarios se han encontrado con el problema de no poder aplicar a la promoción 2x1 en The Flash.

Cinépolis (Cinépolis )

Usuarios de Cinépolis se quejan de no poder usar la promoción 2x1 en The Flash y hasta colectivos quieren armar

A través de redes sociales, un buen número de usuarios de la cadena Cinépolis han levantado su voz para quejarse por no poder usar la promoción 2x1 en The Flash.

Esto luego de presentar inconvenientes de querer comprar sus boletos para la recién estrenada película de The Flash.

A lo que a la hora de comprar vía aplicación o en línea, la promoción 2x1 que Mastercard te da en Cinépolis esta simplemente no funciona.

Que paso ya no quieren vender desde ayer quiero comprar y no deja!!! pic.twitter.com/wYEj3UBWW1 — Gasue (@manuel45446) June 15, 2023

Lo que ha ocasionado el enojo de los usuarios que no ven justo que no puedan aplicar al 2x1 en Cinépolis para ver The Flash.

Incluso tanto es su disgusto que ya quieren armar colectivos para luchar contra esta mala práctica de Cinépolis con la promoción 2x1.

Sin embargo, los usuarios de Cinépolis han pasado ciertos detalles por lo que su queja en contra de la cadena no podría ser válidas.

Quiero comprar boletos para Flash y no acepta el código de 2x1 mastercard. El error es solo en esa película — Yessi ♥ (@Yessi_mp) June 15, 2023

Cinépolis sí aplica el 2x1 y así podrías aprovechar la promoción para ver The Flash

Las quejas de los usuarios de Cinépolis, se verán opacadas tras leer las cláusulas que la cadena de proyecciones cinematográficas y Mastercard tienen en la promoción del 2x1.

Pues un punto importante de esto es que The Flash está en su semana de estreno, razón por la que los usuarios no podrían ver la película con la promoción 2x1 en Cinépolis.

Ya que una cláusula de Cinépolis y Mastercard apunta que su 2x1 no es válido para la película en su semana de estreno.

Así que si deseas ver The Flash al 2x1 en Cinépolis, tendrás que esperar toda la semana para poder aplicar a la promoción, así como tener en cuenta otros detalles.

The Flash (Warner Bros. Discovery)

Estas son las cláusulas de Cinépolis y Mastercard para la promoción del 2x1 que incluye a The Flash