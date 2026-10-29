El juez federal de Estados Unidos, Jed S. Rakoff, ordenó el arrestó del empresario mexicano Manuel Arroyo por haber desacatado las órdenes por el litigio de Fox Sports.

Rakoff determinó que si Manuel Arroyo es localizado en territorio estadounidense, podrá ser detenido luego de que se rastreó transferencias de activos dependientes de Fox Sports en Estados Unidos.

Manuel Arroyo podría ser detenido en Estados Unidos por el caso Fox Sports

El litigio de Fox Sports con Grupo Lauman, al que pertenece Manuel Arroyo, y Media Deportes México, llevó a que un juez en Estados Unidos pidiera detener la transferencia de recursos en lo que se llega a una resolución.

Sin embargo, el pasado 26 de octubre de 2026, el juez federal Jed S. Rakoff, determinó que el empresario mexicano Manuel Arroyo, no acató con la orden temporal y transfirió más de 100 activos, por lo que pidió su arresto.

El juez explicó que el empresario podrá ser detenido si está en territorio estadounidense, y quedará en libertad hasta que cumpla lo ordenado el 5 y 19 de septiembre de 2025 por el tribunal respecto a Fox Sports y sus filiales.

Rakoff ha ordenado una multa de 200 mil dólares diarios, es decir, 3 millones 733 mil pesos, y sentencias de 36.2 mdd, es decir, 675 millones 356 mil pesos. Esto además de que deberá ser detenido hasta liquidar esta deuda.

Sin embargo, la detención y el pago de la deuda con el juez en Estados Unidos, no determina si Manuel Arroyo puede o no, usar libremente Fox Sports, pues esta orden judicial aún no ha sido resuelta.