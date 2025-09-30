México.- Grupo Bimbo, la panificadora líder a nivel mundial, celebró la décima edición de la Bimbo Global Race, considerada la carrera con causa más grande del planeta. Este año el evento reunió a más de 165,000 corredores en 28 ciudades de 22 países, entre los que destacan México, Brasil, España, China y Reino Unido.

Gracias a la participación de miles de personas, la compañía donará más de 3 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos de distintas comunidades, reafirmando así su compromiso de apoyar a quienes más lo necesitan.

Los países que registraron mayor afluencia fueron México, con más de 43,000 corredores; España, con más de 16,000; y Brasil, con más de 15,000. En el caso de México, la Ciudad de México fue la sede principal y reunió a más de 28,000 participantes, mientras que otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, Puebla y Veracruz sumaron miles de inscritos adicionales.

En sus diez ediciones, la Bimbo Global Race ha acumulado más de 1.7 millones de participantes y ha hecho posible la donación de más de 29 millones de rebanadas de pan a nivel global. Con el lema “Compartimos lo bueno”, la iniciativa busca promover el bienestar colectivo mediante la actividad física, al tiempo que fomenta la solidaridad y el apoyo social.

Al respecto, Alberto Levy, Director Global de Marketing de Grupo Bimbo, subrayó:

“En Grupo Bimbo conectamos genuinamente el propósito de nuestra marca con los consumidores. La Bimbo Global Race lo refleja al poner a las personas, sus valores y comunidades en el centro. Compartimos lo bueno porque creemos en inspirar, conectar y construir juntos”.

Para conmemorar su décimo aniversario, la organización eligió a la Ciudad de México como sede principal, inspirando además el diseño de la playera oficial, la cual celebró la riqueza cultural del país y reforzó el espíritu del evento.

La Bimbo Global Race también se celebró en ciudades como Toronto, Los Ángeles, Bogotá, São Paulo, Río de Janeiro, Madrid, Barcelona, Lisboa, Delhi, Beijing y Santiago de Chile, entre muchas otras. Los resultados por ciudad y categoría ya están disponibles en este link.

Con esta edición histórica, Grupo Bimbo reafirma su compromiso con su propósito de “Alimentar un mundo mejor”, inspirando a miles de personas a correr por una causa solidaria.