El CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, Víctor González Herrera, buscará reforzar los servicios médicos y la infraestructura de distintas comunidades de personas productoras de café en México, como parte de su estrategia de crecimiento de las cafeterías de “Café Simi”.

Después de la segunda entrega de donativos en la SimiCasa Museo, el empresario mexicano ofreció más detalles sobre este nuevo negocio, en el que tiene previsto implementar un proyecto parecido a las “Colonias Simi” — una estrategia enfocada en intervenir en comunidades vulnerables con servicios de salud, alimentación, vivienda y programas ambientales en México—.

Vamos a impulsar las comunidades donde se producen los granos de café. Vamos a llegar como lo hacemos con las colonias y vamos a elevar la comunidad. ¿Cómo? Con lo que necesiten: reforestación, pagándoles justo, etcétera. También vamos a meterles consultorios médicos y psicológicos gratuitos, así como huertos comunitarios. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares

Uno de los objetivos de Café Simi, detalló Víctor González Herrera, es convertir esta cadena de cafeterías en un negocio que promueva la defensa del medio ambiente y el trabajo agrícola.

Tenemos que entender que todo sale de la naturaleza. Todos los insumos, las medicinas, todo lo que consumimos. Somos naturaleza. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares

Abrirán nuevas sucursales de Café Simi

El CEO de Farmacias Similares adelantó que en las próximas semanas abrirán al menos cinco sucursales de Café Simi. Tres en la Ciudad de México: en Polanco, en Ejército Nacional y en el Centro Histórico, en la tienda de Similandia. Otra llegará a Mérida, Yucatán, y una más a la isla de Holbox, en Quintana Roo.

A pesar de que se ubicarán en zonas con mayor presencia turística, Víctor González Herrera explicó que los precios serán los mismos en todas las cafeterías y se alinearán con la política de Farmacias Similares: “lo mismo, pero más barato”.

Respecto a las noticias sobre sus intenciones de llevar Café Simi a otros países, González Herrera no ahondó en muchos detalles y agregó que, por ahora, la prioridad será fortalecer la producción de café.

Vamos a elevar a los productores de café, dar luz a lo que hacen y llevarlo a nivel internacional. Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares