Uno de los eventos más grandes de este año fue AC/DC en México en el Estadio GNP Seguros, el cual tuvo una gran convocatoria local y la visita de fans de 56 países diferentes.

No solo eso, los conciertos de AC/DC en México también reunieron a fans de distintas partes de la República, lo cual explica el lleno total en las tres presentaciones.

AC/DC en México (Cortesía)

Conciertos de AC/DC en México reunió a fans de 56 países

De acuerdo con datos de Ticketmaster, los conciertos del regreso de AC/DC en México en el Estadio GNP Seguros, tras 15 años de ausencia de tours en la CDMX, reunió a fans de 56 países diferentes.

Aunque no se dan las nacionalidades de los asistentes a los conciertos de AC/DC en México, se sabe que hubo gente de todas partes del continente americano.

Eso incluye fans de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, quienes hicieron el viaje hasta CDMX para ver en vivo a Bon Scott, Angus Young y compañía.

Junto con esto se reveló que el 41% del público de sus tres conciertos viajó desde otros estados de México, lo que dio como resultado uno de los públicos más diversos de un espectáculo en vivo.

Siendo una de las series de conciertos en México más exitosas de 2026, dejando una derrama económica importante a la capital del país.

AC/DC en México (Cortesía)

AC/DC en México se sumó a otros conciertos de gran impacto en CDMX

No solo AC/DC en México tuvo una gran repercusión en la CDMX, Ticketmaster señala que a lo largo de 2026 hubo varios conciertos de gran demanda y asistencia.

Después de los conciertos de AC/DC en México, The Weeknd ofreció tres conciertos en el Estadio GNP Seguros con asistentes de 74 países y 43% del público de otros estados de la República.

BTS, que agotó sus tres presentaciones en 37 minutos, registró interés desde más de 1,300 ciudades del mundo, dando como resultado una derrama de 1861 millones de pesos.

Mientras que Shakira terminó en febrero una saga de 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo más de 800 mil boletos, estableciendo un récord de más conciertos agotados en el recinto.

Ticketmaster señala que esto demuestra el alcance global que tiene actualmente el mercado mexicano, lo que impacta positivamente al hospedaje, gastronomía, transporte y otros servicios vinculados con cada visita.