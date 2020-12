T @tatclouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a Mexico, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !

— Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) December 7, 2020