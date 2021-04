Raúl Morón no será sustituido por su hijo en candidatura de Michoacán

Raúl Morón informó que considera inconstitucional la decisión del TEPJF, pero aclaró que acatará la resolución y se sustituirá la candidatura

México.- En conferencia de prensa Raúl Morón dijo que considera inconstitucional la decisión del TEPJF de retirarle la candidatura al gobierno de Michoacán.

Aclaró que no será sustituido por su hijo en la candidatura de Morena.

Sin embargo, el excandidato de Morena, Raúl Morón, dijo que respeta la democracia y, sobre todo, a las instituciones, por lo que se quedará tranquilo.

A pesar de que Raúl Morón no será el candidato por la gubernatura de Michoacán, se comprometió a continuar con la misma línea de liderazgo que "Cuarta Transformación" le ha asignado.

"Michoacán y los michoacanos se revelan ante las arbrietaridades, sin embargo, nos mantendremos al margen porque la Cuarta Transformación es un proyecto que va porque va". Raúl Morón

Raúl Morón, confirmó también que hasta el momento no se tiene asignado un candidato que lo releve por la gubernatura de Michoacán.

"Este no es un proyecto de familia. Es una proyecto que tiene otras dimensiones. Es dar señales en Michoacán que no son correctas y no lo vamos a hacer". Raúl Morón

Afirmó que se evaluarán opciones pero no mezclará algún familiar para sustituirlo dentro de la candidatura, porque el objetivo es continuar con la misión de transformar Michoacán.

Raúl Morón mencionó que durante la tarde del miércoles 28 de abril, se reunirá con el equipo de Morena para evaluar los perfiles de los posibles candidatos o candidatas.

Adelantó que contarán con todo el respaldo del todo el equipo de Morena, durante este gran proyecto de la "Cuarta Transformación".

Raúl Morón: TEPJF rechaza regresarle su candidatura

Ayer martes 27 de abril, el TEPJF, con 5 votos en contra y 2 favor, desechó el proyecto que proponía pedirle al INE regresarle el registro a Raúl Morón.

El proyecto realizado por la magistrada Mónica Soto proponía que el Consejo General del INE le pusiera una sanción menor a Raúl Morón, por no entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña.

Mónica Soto argumentó que la sanción del INE contra Raúl Morón era desproporcional porque sí entregó sus ingresos y gastos de precampaña de manera extemporánea.

Pese a que Mónica Soto votó a favor de regresarle la candidatura a Raúl Morón, se posicionó en contra de regresarle el registro a Félix Salgado Macedonio, excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.

En la sesión también se avaló negarle el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero.