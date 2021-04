En plantón de Félix Salgado Macedonio, juntan 19 mil pesos para pagarle al INE

Salgado Macedonio hizo una colecta para juntar los 19 mil pesos que el INE señala que no reportó como precandidato y por lo cual canceló su registro

Los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio, aspirante a la gubernatura de Guerrero con Morena, juntaron 19 mil 872 pesos, cantidad que no reportó como precandidato, para entregárselos al Instituto Nacional Electoral (INE) y pedir que no le retiren la candidatura por no entregar su informe de gastos de precampaña.

Este 13 de abril, los seguidores de Félix Salgado Macedonio juntaron los 19 mil 872 pesos en el plantón que tienen afuera de las instalaciones del INE en la Ciudad de México (CDMX), informó Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Seguidores de Salgado Macedonio reunieron los 19 mil pesos para el INE

En una publicación de Twitter, Mario Delgado señaló que los simpatizantes de Félix Salgado Macedonio se organizaron rápidamente para juntar los 19 mil pesos, cantidad que no reportó como precandidato ante el INE y por la cual “le quieren quitar la candidatura”, denunció.

El presidente de Morena compartió una nota de recibo para el INE, en la cual se expresa que recibieron 19 mil 872 pesos por parte del pueblo de Guerrero “para que no haya pretextos y se le regrese la candidatura a Félix Salgado Macedonio”.

Estamos defendiendo el derecho del pueblo de Guerrero a elegir sus gobernantes.



Hoy en el INE la gente se organizó rápidamente para entregar 19,872 pesos por los que le quieren quitar la candidatura a @FelixSalMac y se respete la democracia. #DefendamosLaEsperanza pic.twitter.com/op63nw0Psb — Mario Delgado (@mario_delgado) — Mario Delgado (@mario_delgado) April 13, 2021

Salgado Macedonio pide a sus seguidores que cooperen

Desde el plantón afuera de las instalaciones del INE, Félix Salgado Macedonio pidió a sus seguidores que realizaran una colecta para entregárselos al órgano electoral, porque “el no traía”.

El presidente de Morena, Mario Delgado, detalló que el INE determinó que, por los actos de precampaña, fotos y videos en Facebook, Félix Salgado Macedonio habría gastado 19 mil 872 pesos que no reportó ante la autoridad fiscalizadora.

“Se va a hacer la colecta del pueblo y se le va a regresar al INE para que le regresen la candidatura del pueblo (…) Ustedes van a cooperar porque yo no traigo, hagan la fila” Félix Salgado Macedonio

INE perfila cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio

Este martes, el Consejo General del INE votará un proyecto que propone volver a sancionar a Félix Salgado Macedonio con cancelar su registro como candidato a la gubernatura de Guerrero de Morena. La sanción establecida es porque no entregó su informe de gastos de precampaña.

El pasado 9 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Consejo General del INE realizar una nueva resolución sobre la cancelación del registro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, para la gubernatura de Guerrero con Morena.