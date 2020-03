Feministas merecen todo nuestro respeto; no presentaremos denuncias por daños: AMLO

El presidente de la República destacó que la mayoría de las movilizaciones de este 8 de marzo se llevaron a cabo en calma y sin sobresaltos.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su respeto al movimiento feminista mexicano y afirmó que su administración garantizará la libre manifestación de ideas, horas después de que se llevaran a cabo en decenas de ciudades del país marchas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que las mujeres y hombres del país tienen derecho total a la libre manifestación de las ideas y su gobierno no impedirá la realización de marchas y mítines en plazas públicas.

“Ayer hubieron marchas en casi todos los estados del país, en general sin problemas; solo tuvimos algunos actos de violencia en la manifestación de Ciudad de México, pero muy aislados y no de la inmensa mayoría de las participantes”. Andrés Manuel López Obrador

Asimismo, reconoció a las policías que estuvieron a cargo de la seguridad del evento, pues “afortunadamente” se mantuvieron a la altura pese a ser víctima de ataques por parte de algunos asistentes.

“Resistieron todo tipo de provocaciones y no cayeron en la trampa; incluso resultaron heridas algunas, pero no hubo represión, no se puede hablar el día de hoy de un Estado represor”. Andrés Manuel López Obrador

Descarta AMLO presentar denuncias por daños durante marcha del 8M

Siguiendo con el tema, AMLO consideró que la gran mayoría de las mujeres que se manifestaron luchan por sus derechos y contra la violencia de género de manera legítima, pero también hubieron grupos que solo buscaban vandalizar.

“Este movimiento tiene varias aristas: es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno”. Andrés Manuel López Obrador

Sin embargo, consideró que “no debe llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con excesos, porque no queremos que se utilice como pretexto”.

Finalmente, llamó la atención en el hecho de que los medios de comunicación le dieron una gran cobertura al Día Internacional de la Mujer cuando en años pasados no le dedicaban tanto tiempo al aire.