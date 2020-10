Comparecencia en el Senado fue una experiencia positiva: López-Gatell

Hugo López-Gatell señaló que a pesar de las críticas que recibió durante la comparecencia, se trató de una experiencia "muy positiva".

México. - El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que la comparecencia que sostuvo en el Senado de la República, se trató de una experiencia que definió como positiva, pese a las protestas y críticas que recibió.

Así lo indicó en la conferencia de prensa de este lunes 12 de octubre sobre el seguimiento de la evolución de la pandemia de Covid-19 en el país, en la cual fue cuestionado por lo ocurrido durante la reunión de trabajo que tuvo este día con la Comisión de Salud del órgano legislativo.

Al respecto, el funcionario respondió que la comparecencia, demostró que en México cuenta con una división de poderes adecuada que permite un diálogo abierto y una pluralidad de opiniones, además de que dijo, tiene un poder legislativo competente.

"La experiencia la juzgo muy positiva (...) Es muy valioso tener un país con democracia y separación de poderes. Que existe un poder legislativo competente (...) considero que eso siempre enriquece" Hugo López-Gatell

Minoría de senadores de oposición está encapsulada en ideas erróneas, reitera

Como indicó durante su última exposición en la comparecencia que terminó siendo suspendida ante la salida de integrantes de bancadas de oposición, López-Gatell dijo que ese grupo de legisladores, sufre de una " disonancia cognoscitiva ".

Al volver a indicar que el fenómeno que citó, describe lo ocurrido cuando un individuo observa una realidad y se niega a aceptarla, debido a que se contrapone con sus expectativas personales previas, el funcionario consideró que a los grupos parlamentarios minoritarios les cuesta trabajo identificar la desigualdad social que persiste en México.

"Esta minoría social, pareciera estar encapsulada en una serie de ideas fijas que se armó desde el inicio de la epidemia y no sale de ellas (...) Les ha costado mucho trabajo visualizar el tema de la desigualdad social" Hugo López-Gatell

Al respecto, añadió que en México persiste una polarización de la oportunidad social y de la riqueza, que impide que se apliquen medidas para obligar a la población a acatar mecanismos como la cuarentena y aislamiento .

Dicha situación, explicó, es lo que los grupos de oposición que se pronuncian a favor del uso de la fuerza para imponer como obligatorio la utilización de cubrebocas o el resguardo en casa, no observan y no entienden que en realidad del país, no se puede llevar a cabo.