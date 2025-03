Las compañías Coca Cola y Pepsi cambiarán el proceso de producción de uno de sus colorantes para evitar colocar en sus botellas etiquetas de advertencia sobre ingredientes cancerígenos, informó hoy a Efe la Asociación Americana de Bebidas (ABA, por su sigla en inglés).



El colorante de caramelo de estas bebidas contendrá a partir de ahora niveles más bajos de 4-metilimidazol (4-MEI), un compuesto químico que ha sido añadido a la lista de sustancias cancerígenas en el estado de California.



'Pepsi y Coca-Cola han pedido a su proveedor de colorante que baje los niveles de este compuesto para evitar poner estas etiquetas, algo que se aplicará a todo el país, pero esto no quiere decir que vaya a cambiar la fórmula de las bebidas', explicó la ABA.



Los cambios ya se han hecho para las bebidas que se producen en California, y se extenderá al resto del país.



'La ciencia simplemente no muestra que el 4-MEI sea una amenaza para la salud humana si se utiliza en los alimentos o las bebidas. De hecho, los resultados de las agencias reguladoras en todo el mundo, incluido en Estados Unidos y Canadá, consideran que el colorante de caramelo es seguro', añade la asociación.



La ABA insiste en que el estado de California ha añadido este componente a la lista de elementos cancerígenos sin ningún respaldo científico.



'Una persona necesitaría beber más de 2.900 latas de Coca Cola al día durante 70 años para alcanzar la dosis más baja de ese componente que los ratones utilizados en el estudio que ha provocado la decisión de California', explicó la ABA.



Según la asociación, ambas compañías continuarán utilizando el colorante de caramelo en ciertos productos, 'como siempre', y los consumidores 'no notarán ninguna diferencia ni tendrán que preocuparse en absoluto por cualquier problema de salud'.