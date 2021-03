Los dichos de AMLO sobre la alianza Va por México se dieron en el marco de la libertad de expresión, determinó el Tribunal Electoral.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al hablar de la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD en una de sus conferencias mañaneras, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los magistrados del TEPJF, con 2 votos a favor y uno en contra, determinaron que los dichos de AMLO se dieron en el contexto de la libertad de expresión y no hubo licitud en sus declaraciones por la alianza de los partidos.

El PRD había denunciado que en la mañanera del 23 de diciembre AMLO había criticado la alianza Va por México, conformada por este partido, el PAN y el PRI. Por ello había manifestado una violación a la constitución.

Fue el magistrado Luis Espíndola el que presentó el proyecto con el que se propuso desechar la queja contra AMLO, ya que en la conferencia no hubo promoción personalizada por parte del presidente de la república.

"Tampoco hubo utilización indebida de propaganda electoral. Y la licitud deriva de que la expresión del Presidente fue una respuesta a una pregunta" Luis Espíndola. Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

AMLO critica a New York Times por mencionar a Félix Salgado Macedonio en portada

AMLO criticó al New York Times de nueva cuenta en la mañanera de este 4 de marzo, ya que el medio colocó una nota sobre Félix Salgado Macedonio y las acusaciones de violación en su contra en su portada.

Según AMLO, corresponde a los ciudadanos de Guerrero determinar si hay acusaciones y una autoridad debe juzgar, pero no deben existir linchamientos políticos.