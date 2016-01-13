México.- El abogado de Joaquín Guzmán asegura que el actor estadounidense Sean Penn mintió en la entrevista publicada por la revista Rolling Stone pues “el Chapo” jamás admitió ser el narcotraficante más importante del mundo.

Juan Pablo Badillo dijo a la agencia Reuters que el reportaje es “una soberana mentira” y “una especulación absurda”.

“El señor Guzmán Loera es un hombre muy serio, muy inteligente, es un hombre centrado. Ponen en boca de él esas versiones tan absurdas, es una falsedad absoluta”, indicó.

El abogado indicó que la situación legal del líder del cártel de Sinaloa se complica con este artículo por lo que exhortó a las autoridades a “llamar a juicio” al actor estadounidense para que responda por “las tonterías que está diciendo”.

Penn escribió que Guzmán Loera reconoció ser el mayor proveedor de heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana del mundo, asimismo reconoció en más de una ocasión que varias corporaciones importantes han lavado su dinero.

De acuerdo con las conversaciones filtradas a Milenio entre Guzmán Loera y la actriz Kate del Castillo las preguntas que aparecerían en la publicación serían revisadas por el equipo de abogados del capo.

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Con información de El Financiero