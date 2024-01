En 2023, el mercado automotor en el Reino Unido experimentó un notable renacer, en las ventas de autos alcanzando la cifra de 1.9 millones (600,000 unidades más que en México), marcando un impresionante aumento del 17.9% en comparación con 2022.

Con este nivel de ventas proporcionados por The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), el Reino Unido ha cerrado su mejor año desde el inicio de la pandemia.

Solo en el último mes del año, diciembre, destacó como el decimoséptimo mes consecutivo de crecimiento, con un incremento del 9.8% en las ventas, sumando un total de 141,092 unidades vendidas.

Este crecimiento sostenido ha sido impulsado por la inversión en flotas, a medida que las restricciones de oferta del año anterior desaparecieron, ayudando a satisfacer la demanda reprimida.

Ventas de autos en el Reino Unido: Desafíos en el segmento eléctrico

A pesar del crecimiento general, las ventas de vehículos eléctricos de baterías (BEV) en diciembre sufrieron una caída del 34.2%, alcanzando las 27,841 unidades.

No obstante, a lo largo del año, la comercialización de este tipo de autos creció un 17.8%, llegando a las carreteras británicas más unidades que en los años 2020 y 2021 juntos.

La SMMT destaca que, desde la finalización de las subvenciones para automóviles enchufables en junio de 2022, el Reino Unido se ha convertido en el único mercado europeo relevante sin incentivos para los consumidores en la compra de BEV.

Reino Unido (Freepik)

Ventas de autos en el Reino Unido: Llamado a la acción del gobierno:

Ante esta situación, la industria hace un llamado al Gobierno del Reino Unido para que apoye a los compradores privados, proponiendo la reducción a la mitad del IVA sobre los nuevos BEV durante tres años.

Esta medida se considera esencial para equiparar el apoyo fiscal al nivel disfrutado por los compradores empresariales, facilitando a los fabricantes entregar mayores volúmenes de vehículos con cero emisiones.

Ventas de autos en el Reino Unido: Modelos más populares

En cuanto a los modelos más demandados en 2023, el Ford Puma encabezó el ranking, seguido por el Nissan Qashqai, Vauxhall Corsa, Kia Spotage y el Tesla Model Y. En diciembre, el Tesla Model Y se posicionó como el favorito de los británicos, consolidando su popularidad.

Ventas de autos en el Reino Unido: Perspectivas para 2024

Mirando hacia el futuro, la SMMT anticipa que el mercado de automóviles nuevos en 2024 alcanzará los 1.97 millones de unidades, con un pronóstico de 439,000 de autos eléctricos que representarían el 22.3% del mercado.