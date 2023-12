El 29 de diciembre de 2023 se cumple una década de que Michael Schumacher sufriera graves lesiones en la cabeza tras accidentarse esquiando en los Alpes franceses.

Lamentablemente, este suceso que cambió la vida del piloto, sucedió mientras atravesaba un recorrido fuera de pista. De acuerdo con los reportes, el alemán cayó y se golpeó el cráneo con una roca y resultó gravemente herido, a pesar de llevar casco.

Tras el accidente, el siete veces campeón del mundo fue puesto en coma inducido y sometido a varias cirugías, y desde entonces no ha vuelto a aparecer en público.

¿Por qué no hay noticias sobre la salud de Michael Schumacher?

Comprensiblemente, desde los hechos, la familia de Michael Schumacher se ha mantenido un estricto secreto sobre su condición, aunque está siendo atendido por un equipo médico y su esposa, Corina, en su casa en Lake Geneva.

A una década del trágico accidente, el periódico alemán Bild, ha revelado que como parte de su cuidado y rehabilitación, Schumacher recibe paseos en automóvil para estimular su cerebro con sonidos familiares.

Según Bild, alrededor de 15 médicos, masajistas y asistentes forman parte de su equipo de atención para poder brindarle la mejor atención posible las 24 horas del día. Mientras tanto, su esposa Corina tiene reglas estrictas sobre quién puede visitar a la leyenda de la Fórmula 1 en su casa.

Esa lista incluye a Jean Todt y Luca Badoer, el ex piloto de pruebas de Scuderia Ferrari durante los años de gloria del campeón alemán.

De igual manera, los fanáticos y admiradores de Michael Schumacher pueden ver la vida de la leyenda de la Fórmula 1 en un documental de cinco partes de la emisora alemana ARD, que comenzó a transmitirse recientemente.

Retomando una biografía de Michael Schumacher, su hermano Ralf comentó:

Ralf, de 48 años, que ganó seis Grandes Premios de Fórmula 1, destacó que Michael era más que un simple hermano mayor. Como él dijo:

“Michael no era sólo mi hermano. También fue mi entrenador y mentor cuando éramos niños. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Quizás teníamos siete años de diferencia de edad, sin embargo, él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de rebase y todo lo que importa en el automovilismo. Me impartió todos sus conocimientos. Tuve el honor de aprender de los mejores. Fue una experiencia importante para mí, pero por supuesto, más aún para sus hijos. La vida es a veces injusta. Ese día trajo mucha mala suerte. Este destino cambió nuestra familia”.

Ralf, hermano de Michael Schumacher