México

Xóchitl Gálvez: Tunden en Tercer Grado el poco alcance de su campaña

Analistas de Tercer Grado aseguran que la campaña de Xóchitl Gálvez no tiene alcance porque no tiene el apoyo de las estructuras de los partidos de la oposición y parece no tener una estrategia rumbo a las elecciones 2024