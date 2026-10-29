Xóchitl Gálvez reaccionó a la renuncia de Mariana Vieyra, jueza tercera de distrito en materia Penal, quien sentenció a su hermana a 89 años de prisión por secuestro, delincuencia organizadas y posesión de cartuchos de arma de fuego.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, Xóchitl Gálvez señaló que es poco común que un juez renuncie y destacó que no se conocen las razones que dio para retirarse del cargo a pesar de los temas que llevó desde 2024.

“No es normal que un juez se separe del cargo….a mi me da la impresión de que le quita el espacio a un juez que sí pudo haber hecho ese trabajo, que sí tenía esa vocación de servicio, que sí podía estudiar los expedientes y emitir justicia apegado a la ley” Xóchitl Gálvez

Asimismo, cuestionó la forma en la que llevó el caso de su hermana, Jaqueline Malinali Gálvez, pues no tomó en consideración las pruebas que presentó la defensoría pública.

Xóchitl Gálvez resaltó que ella busca que su hermana reciba el castigo por los delitos que haya cometido, pero luchará porque no le castiguen “por cosas que no hizo”.

Xóchitl Gálvez resalta los 3 puntos que la jueza Mariana Vieyra no tomó en cuenta en el caso de su hermana

Xóchitl Gálvez señaló que la jueza en retiro, Mariana Vieyra, no tomó en cuenta al menos 3 puntos en el caso de su hermana.

“Voy a hablar de 3 cosas que la jueza, desde el punto de vista de la defensa, no valoró” Xóchitl Gálvez

Se trata de:

Los policías que la detuvieron declararon “no recordar” como ocurrió la detención La víctima no se presentó a las audiencias y se tomó solo su declaración escrita; no se consideraron a otros testigos. Falta de claridad en las acusaciones en contra de Jaqueline Malinali Gálvez.

Xóchitl Gálvez resaltó que los seis policías federales que la detuvieron dijeron en 198 ocasiones no recordar detalles de la detención; uno de ellos respondió en 44 ocasiones ante el juez que “no recordaba”.

“Los policías se limitaban a decir ‘no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo’ y Mali lo que a mí me dice es que, por ejemplo, que la policía mujer no fue la que la detuvo…entonces obviamente para no entrar en contradicciones los policías, la instrucción fue ‘no recuerdo´” Xóchitl Gálvez

La excandidata señaló que la víctima de secuestro nunca se presentó a las audiencias, por lo que la jueza sólo consideró su declaración firmada.

“Seguramente a ella le dijeron firma esta declaración para refundir en la cárcel a la persona que lo hizo” Xóchitl Gálvez

Sin embargo, no tomó en cuenta las declaraciones de los testigos, vecinos de la casa de seguridad, quienes señalaron que Jaqueline Malinali Gálvez no se encontraba en el lugar al mismo tiempo que la víctima.

Así como que salió de la casa de seguridad con otra ropa ya que había sido torturada momentos antes, señaló Gálvez.

“En cambio no da crédito a los testimonios que afirman que Mailnali fue montada en la casa, son los vecinos…les consta que Malinali había llegado a la una de la tarde a esa casa de seguridad cuando la víctima había salido a las 8 de la mañana…Mali entra de azul y sale de rojo…porque, ante los golpes, la sangran y le cambian la ropa por una sudadera roja..ese testimonio tampoco lo valora la juez” Xóchitl Gálvez

El tercer punto que señaló Xóchitl Gálvez, fue la falta de claridad en los hechos por los que fue acusada su hermana por parte de la fiscalía.