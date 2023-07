La senadora Xóchit Gálvez se pronunció por las declaraciones en su contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y pidió a Guadalupe Taddei interceder.

Xóchitl Gálvez solicitó a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, llamarle la atención a AMLO luego de decir que ella fue elegida por Caudio X. González como candidata a la presidencia por Va por México.

Las palabras de la senadora panista se dieron el mismo día de su registro como aspirante a Representante del Frente Amplio por México.

Evento que ocurrió a una semana del anuncio del método de elección del candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024, en donde también participarán:

Su registro se dio a días de que algunos de los interesados en competir dentro del proceso renunciaron, debido a desacuerdos en el método de elección.

Cabe destacar que, al igual que el método de elección de Morena, el proceso del Frente Amplio por México plantea recorridos por el país y encuestas, donde medirán el apoyo de los aspirantes.

Ello con el fin de ganar la candidatura presidencial y quitarle el poder a Morena, partido que actualmente gobierna 23 estados del país.

Desde la sede nacional del PRI, en la alcaldía Cuauhtémoc, Xóchitl Gálvez reiteró que los señalamientos que hace AMLO en su contra son machistas, al señalar que fue puesta por un hombre en la candidatura presidencial.

La senadora blanquiazul solicitó a Guadalupe Taddei ponerse en sus zapatos y llamarle la atención al presidente de México, pues ella también es mujer y llegó a donde está “por su capacidad, por su talento.”

“Yo no sé qué le parecería que dijeran que está ahí por un hombre, ¿verdad que no? Entonces que se ponga en mis zapatos la presidenta del INE y le mande llamar la atención al Presidente de la República, así sea el Presidente de la República”

Además, Xóchitl Gálvez aseguró que a ella “ningún cab...” la ha puesto en ningún lado y ha llegado hasta donde esta por merito propio, contrario a lo que ha dicho AMLO.

Con respecto a una queja formal por violencia de género, la aspirante a la presidencia de México negó que ejecute alguna; no obstante, adelantó que sí denunciará otro aspecto.

Según sus palabras, sí interpondrá una denuncia por el uso de recursos públicos para dañar su imagen y arremeter en su contra, ya que las menciones de AMLO se dieron en la conferencia mañanera.

“Yo nunca ando de chillona, yo no me victimizo, como se victimiza el Presidente. El Presidente es experto en victimizarse, yo no, creo que vamos a denunciar la parte del uso de recursos públicos”

Por útlimo, Xóchitl Gálvez afirmó que las menciones que hace AMLO en su contra son porque le tiene “tanto miedo”.

“El Presidente no es dueño de la verdad y me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el Presidente y dice que un hombre me puso aquí. Que quede claro: a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado. Estoy aquí por mérito propio, estoy aquí por haberme atrevido a venir a esta ciudad”

Xóchitl Gálvez