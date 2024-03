¿Xóchitl Gálvez no quiere hablar con Benito Juárez? La candidata presidencial viviría en un lugar distinto a la actual residencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en caso de convertirse en la próxima presidenta.

Lo anterior fue declarado por la abanderada de Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) de cara a las elecciones 2024, durante su Mañanera de la Verdad del lunes 25 de marzo.

Y es que el lugar donde residen los presidentes de México durante su mandato, ha sido objeto de debate y crítica, incluyendo la del actual mandatario federal, quien decidió vivir en el recinto histórico de Palacio Nacional.

Cabe recordar que AMLO explicó que vivir en Palacio Nacional, representaría un homenaje al ex presidente Benito Juárez, además de que en esa ocasión argumentó que en la residencia de Los Pinos “espantan”.

Ahora Xóchitl Gálvez rechazó seguir los pasos de AMLO y adelantó el lugar en el que viviría en caso de ganar las elecciones 2024 y ser presidenta de México, ¿será que no es devota de Benito Juárez? Acá te damos a conocer lo que dijo.

En este sentido, Xóchitl Gálvez aseveró que no vivirá en Palacio Nacional, lugar que escogió AMLO para habitar durante su sexenio, pues sostuvo que “ no se siente un emperador para vivir en un Palacio”.

En estos dichos expresados durante su Mañanera de La Verdad, Xóchitl Gálvez resaltó que es una “ciudadana común y corriente”, por lo que descartó la idea de ocupar el espacio donde se designó un recinto homenaje a Benito Juárez.

Sin embargo la candidata manifestó que le gustaría continuar viviendo en su actual domicilio, el cual indicó mide 250 metros cuadrados y solo desplazarse en bicicleta a Palacio Nacional.

“No me siento un emperador para vivir en un palacio, me siento una ciudadana común y corriente”

Bajo este contexto, Xóchitl Gálvez adelantó que en caso de resultar ganadora en las elecciones 2024 y se convirtiera en presidenta, viviría en la misma cabaña de Los Pinos donde habitaba el ex presidente panista Vicente Fox (2000-2006).

“Yo no me imagino vivir en esa casototota, no la necesito, yo podría vivir en la cabaña que vivía Fox”

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial