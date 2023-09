La nueva coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que su candidatura presidencial en las elecciones 2024 le “da esperanza” a la gente para quitar a Morena del poder.

Así lo compartió en entrevista en En Punto con Enrique Acevedo, donde habló tras ser electa la candidata presidencial de Va por México , luego de que la segunda finalista de la contienda interna, Beatriz Paredes, “se bajo” del proceso.

Asimismo, Xóchitl Gálvez compartió que durante todo el proceso interno de la alianza opositora visitó 28 estados de la República, donde pudo recoger las diferentes propuestas e inquietudes de las y los mexicanos.

Cabe destacar que el nombramiento oficial de Xóchitl Gálvez ocurrirá el próximo domingo 3 de septiembre en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX), luego de que culiminó el proceso de elección con debates y una encuesta.

Luego de que Baetriz Paredes reconoció la ventaja de Xóchitl Gálvez ante ella en la encuesta para elegir a la coordinadora nacional de Frente Amplio por México, el Comité organizador canceló las elecciones del 3 de septiembre.

Por ello, Xóchitl Gálvez se convirtió oficialmente en la candidata presidencial de la alianza opositora en las elecciones 2024, y tras ser cuestionada sobre qué es lo que sigue, respondió lo siguiente.

La senadora del PAN afirmó que “lo que viene es algo muy padre”, pues luego de que se veía como “irremediable” el que Morena continuará en el poder , su candidatura cambio la perspectiva de algunos mexicanos y mexicanas.

Inclusive, aseguró que mientras camina por las diferentes calles del país algunas personas se le acercan para decirle que les da “esperanza” ante un posible triunfo en contra de Morena, y hasta alivió la depresión de algunos otros.

“Yo creo que he provocado la esperanza en la calle, la gente me lo dice, o sea tenemos esperanza, estoy contenta. Hay quien me dice se me quito la depresión y yo digo qué bueno que logre eso, porque los temas del país están muy complicados.”

Xóchitl Gálvez