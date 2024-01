Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de la República de la coalición PAN-PRI-PRD, fue tundida en redes sociales por un supuesto video “armado” el que una joven desconocida tocó a su puerta.

En medio de la precampaña de Xóchitl Gálvez, se viralizó un video en redes sociales en el que una joven logró acceder hasta la puerta principal del domicilio de la senadora de la República con licencia.

“Amigues, estoy afuera de la casa de Xóchitl Gálvez”, dijo la joven desconocida del video; “vamos a tocar, a ver si me abre”, completó antes de hablar con el guardia de seguridad de un fraccionamiento.

La joven recibió una primera negativa del guardia, quien le dijo “no, ahorita no se puede”, pero segundos después logró ingresar identificándose como “Regina, una chica joven”.

Xóchitl Gálvez recibió con un supuesto asombro a la joven, quien le preguntó a la precandidata: “¿por qué quieres ser presidenta?”, y la representante de la oposición respondió:

“Porque quiero que tengas un mejor trabajo, porque quiero que la educación mejore, está de la fregada todo, que haya medicamentos, que tus papas, no sé si ya tengan la pensión o no. No. estás joven, pero tus abuelos, que además de tener la pensión de adultos mayores tengan un aparato auditivo”

Xóchitl Gálvez