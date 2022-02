VIDEO: Ricardo Salinas manda mensaje a “pendejos”; dice que él no debe ni un pesos de impuestos

El empresario Ricardo Salinas aseguró que como personas física no debe ni un peso de impuestos pero como accionista de varias empresas él no es responsable.

Su sobrino Memo Salinas compartió un video en el que pregunta a su tío Ricardo Salinas preguntas que le hacen en Twitter.

Ricardo Salinas calificó de “pendejos” a las personas que dicen que debe impuestos y a las que dicen que sus empleados son “esclavos”.

Hace unas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar un amparo promovido por Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego.

Grupo Elektra deberá pagar al SAT 2 mil 636 millones de pesos en impuestos.

El fundador y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, aseguró que él como persona física no debe impuestos al SAT.

Pero si sus empresas deben impuestos, él no es el responsable, contestó a una pregunta en Twitter en un video grabado por su sobrino Memo Salinas.

Incluso Ricardo Salinas Pliego consideró que el SAT le da una “asaltada” porque es uno de los pagadores de impuestos de México.

Ricardo Salinas Pliego reveló en el video que este año pagará más de 200 millones de pesos en impuestos como personas física, lo que consideró un “abuso”.

“Que no me vengan con mamadas de que yo no pago impuestos... Salinas Pliego no debe ni un peso, ni un peso. ¿Ya entendieron, pendejos?”.

Ricardo Salinas Pliego