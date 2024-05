Jorge Castañeda, ex secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, le pidió a Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, no reconocer un eventual triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones 2024 México; su afirmación fue registrada en video.

Durante la emisión de Foro TV del 27 de mayo del programa “La hora de opinar”, conducido por Leo Zuckermann, Jorge Castañeda hizo un llamado para evitar la “concentración del poder” ya que Morena y Claudia Sheinbaum encabezan las preferencias rumbo a las elecciones México 2024.

En ese sentido, dijo que desde el proceso interno en los partidos PAN, PRI y PRD consideró a Xóchitl Gálvez “la mejor candidata de la oposición”:

“Lo que representa Xóchitl, la plataforma, el programa de Xóchitl me parece mil veces mejor para el país que el programa de Claudia. Podría hacer una pequeña trampita, si Xóchitl fuera la candidata de Morena y de la continuidad y Claudia fuera la candidata de la oposición con un programa tipo el de la oposición, votaría por Claudia no por Xóchitl; no lo veo como un problema de personas, lo veo como un problema de programa” Jorge Castañeda

Jorge Castañeda niega trabajar en la campaña de Xóchitl Gálvez

Jorge Castañeda le envió un mensaje a Claudia Sheinbaum en el cual negó trabajar en la campaña de Xóchitl Gálvez, ya que la candidata de Morena aseguró que Castañeda preparó las estrategias de la candidata de la oposición en el tercer debate presidencial.

“La primera vez que me menciona en muchísimos años, en Tepic, fue muy clara, muy explícita (...) Yo no he visto a Xóchitl, no la he saludado, no he platicado con ella desde el 20 de junio del año pasado. No he tenido absolutamente ningún contacto con ella, ni de estrategia, ni de táctica, ni de “hola, buenos días, cómo te va” Jorge Castañeda

En ese sentido, Jorge Castañeda aclaró: “Voy a votar por ella pero no trabajo para esa campaña”. Sin embargo, recordó que sí trabajo en la campaña del ex candidato presidencial del PAN en las elecciones federales del 2018, Ricardo Anaya.

VIDEO: Jorge Castañeda pide impugnar resultado de las elecciones México 2024

Jorge Castañeda visualizó un escenario en el que Claudia Sheinbaum ganaría las elecciones México 2024 por el margen de una cifra menor a dos dígitos respecto a Xóchitl Gálvez. En ese sentido, recomendó impugnar los resultados de los comicios.

“Yo veo que va ser muy importante, pero va a poner, a colocar a la oposición en una situación muy complciada, muy contradictoria. En un escenario donde Claudia Sheinbaum gana por 7, 8 o 9 puntos. Menos de dos dígitos. Yo creo, yo, nada más. Solo yo. Que quede bien clarito....” Jorge Castañeda

Leo Zuckerman: No los estás aconsejando, ja-ja-ja...

Jorge Castañeda: Para nada, ni a mi nieta le doy consejos...

“Yo creo que debe la oposición impugnar la elección presidencial. No reconocer. Impugnar, como dice Héctor (Aguilar Camín) que decía Ugalde (Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del INE) lo que hubiera hecho López Obrador en 2006. Y lo que hizo en 2006 y lo que hizo Cuauhtémoc Cárdenas en 88, no es que no haya precedentes de esto. Impugnar. No reconocer. No felicitar. Manifestarse. Impugnar en los tribubnales...” Jorge Castañeda

Sin embargo, Castañeda reconoció que esta estrategia no serviría en caso de que la diferencia sea mayor a dos dígitos en las elecciones México 2024.

Así se vive la derrota:



Un lunático Castañeda dice que si Claudia gana por solo 7 o 9 puntos (un montón de millones de votos), que la derecha no reconozca nada, que impugnen la elección



Pobre loco ignorante, no sabe q para eso, la diferencia debe ser menos de 5 puntos. pic.twitter.com/QzJRCtyQan — Shion (@ChicShion) May 28, 2024

¿Cómo van Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 25 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 26 de abril de 2024 son:

Claudia Sheinbaum: 54.4%

Xóchitl Gálvez: 21.3%

Jorge Álvarez Máynez: 12.8%

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.