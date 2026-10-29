La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano continúa generando reacciones de figuras clave de la política mexicana.

Compartimos una etapa decisiva de la vida nacional. Fuimos adversarios politicos, pero nos unió algo más grande: la convicción de que méxico merece una democracia plena, libertades y un futuro de mayores oportunidades. Vicente Fox, expresidente de México

Esta vez fue el expresidente Vicente Fox quien reconoció la trayectoria y relevancia histórica del fundador del PRD, destacando su contribución al fortalecimiento de la democracia y la pluralidad en México.

Siempre reconocí en él a un hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con México. Su contribución a la apertura política, la pluralidad y la vida democrática de nuestra nación merece respeto y reconocimiento. Vicente Fox, expresidente de México

Comprometido con México: Vicente Fox despide a Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

A pesar de haber sido adversarios políticos en las elecciones del 2000 durante momentos trascendentales de la vida pública nacional, Vicente Fox afirmó que siempre valoró en Cárdenas su congruencia, firmeza de convicciones y compromiso con México, por lo que expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Comprometido con México: Vicente Fox despide a Cuauhtémoc Cárdenas (Especial)

Vicente Fox reconoce papel de Cárdenas en la construcción democrática de México

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, manifestó sus condolencias por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien calificó como una “figura fundamental en la construcción democrática de México”.

El histórico referente de la izquierda y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años de edad.

A través de un comunicado, el exmandatario recordó que ambos compartieron una etapa decisiva de la vida nacional en la que actuaron como adversarios políticos, pero subrayó que los unió la convicción de que el país merece una democracia plena, libertades y mayores oportunidades.

Comprometido con México: Vicente Fox despide a Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Oscar León)

Vicente Fox afirmó haber reconocido siempre en el ingeniero a un “hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con México”.

Asimismo, el expresidente enfatizó que la trayectoria del político michoacano y su contribución a la apertura política, la pluralidad y la vida democrática de la nación merecen respeto y reconocimiento.

Hijo del general Lázaro Cárdenas y egresado de la UNAM, Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, senador y, en 1997, el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular, antes de asumir la dirección de la Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex.

Comprometido con México: Vicente Fox despide a Cuauhtémoc Cárdenas (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Para concluir su pronunciamiento, Vicente Fox expresó su solidaridad y envió un abrazo afectuoso a la familia, seres queridos y allegados de Cuauhtémoc Cárdenas.

Cabe recordar que Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida Ochoa fueron los principales aspirantes a la presidencia de México en las elecciones del 2000.