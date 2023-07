En el quinto día de registros de aspirantes a la presidencia de Va por México, rumbo a las elecciones 2024, Rafael Acosta Ángeles, conocido como “Juanito”, acudió a registrarse.

Sin embargo, este viernes 7 de julio Va por México no dejó que Juanito lograra su registro, al señalar que no tenía cita para hacerlo.

Ante está situación, el autodescrito como “luchador social” brindó unas palabras y compartió cuáles son sus opciones.

Cabe destacar que actualmente Va por México ha recibido diferentes documentos de quienes aspiran a ser representante de la alianza, entre ellos:

Quienes hasta ahora se han registrado pretenden participar en el proceso interno de la alianza Va por México rumbo a las elecciones 2024.

Ello con el objetivo de ganar la candidatura presidencial de la alianza y quitar a Morena del poder.

Pues actualmente, Morena gobierna 23 estados del país, y también esta al frente del poder ejecutivo federal de México.

Juanito acudió la mañana de hoy viernes 7 de julio a realizar su registro como aspirante a la candidatura presidencial de Va por México.

El personaje de Iztapalapa arribo a la Torre Azul del PAN y trató de registrarse; sin embargo, al no tener cita no pudo hacerlo.

Dicha situación fue compartida por Juanito ante cámaras, quien agregó que entregó su identificación oficial para que le den cita y lograr su registro.

Según expuso, la cita se la darán para el sábado o domingo, aunque hoy acudió con todos sus papeles para registrarse.

Asimismo, Juanito advirtió que, en caso de que no se le permita realizar su registro al proceso interno de Va por México, hará una huelga de hambre.

“En caso de que a Juanito se le negara, por cualquier cosa, porque no soy güerito de ojos verdes, me pondría en huelga de hambre.”

Aunque Rafael Acosta aseguró que todos tienen los mismos derechos a votar y ser votado s, por lo que no encuentra porqué le podrían negar su registro.

Juanito aprovechó su asistencia al registro de Va por México para lanzarse contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien nombró “señor delincuente”.

Además, aseguró que ha sido perseguido por él, ya que le robó Iztapalapa y la paz a él y a su familia.

“He sido perseguido por la mafia de Palacio Nacional, el señor delincuente de Palacio me robó todo, me robó Iztapalapa, me robó la paz que yo tenía en mi familia”.

Juanito