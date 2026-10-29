La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano provocó una ola de reacciones en la esfera política nacional, entre ellas Claudia Sheinbaum, quien destacó su papel como uno de los principales impulsores de la democratización de México.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum recordó la trayectoria del ingeniero, fundador del PRD y referente histórico de la izquierda mexicana, subrayando su compromiso con la soberanía, la justicia social y la transformación democrática de México.

Asimismo, la presidenta de México envió condolencias a su familia y afirmó que su legado permanecerá como parte fundamental de la historia contemporánea mexicana.

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas: “Un hombre de principios firmes” (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Claudia Sheinbaum lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su legado

La noche del 28 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum expresó su profundo pesar por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien definió como un “hombre de principios firmes” que transformó la vida política de México.

Cuauhtémoc Cárdenas, referente histórico de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años de edad.

A través de un mensaje público, la presidenta de México destacó el papel fundamental del líder político en la historia contemporánea nacional, al recordar el movimiento democrático pacífico que encabezó en la jornada electoral de 1988.

Claudia Sheinbaum afirmó que en aquella ocasión Cárdenas “debió haber sido reconocido como presidente”, marcando así el inicio de la transformación democrática.

En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum comparte sus condolencias por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas (X/@Claudiashein)

Hijo del general Lázaro Cárdenas, el ingeniero civil egresado de la UNAM supo honrar ese legado histórico con una trayectoria congruente.

A lo largo de su vida pública fue gobernador de Michoacán, senador y, en 1997, el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por voto popular.

En sus últimos años, Cuauhtémoc Cárdenas se desempeñaba como director de la Comisión Consultiva del Petróleo en Pemex.

Claudia Sheinbaum subrayó su dignidad y convicción republicana en la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales.

Finalmente, la presidenta de México envió condolencias a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, asegurando que Cuauhtémoc Cárdenas vive por siempre en la historia de México.