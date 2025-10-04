A las 15:00 horas (hora centro de México) de hoy 4 de octubre de 2025 se formó la tormenta tropical Priscilla, por lo que es importante que conozcas los estados afectados y su trayectoria actual.
Acorde a los informado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la tormenta tropical Priscila provocará lluvias intensas y oleaje elevado en las próximas horas en los estados de:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
En punto de las 15:00 horas, la tormenta tropical Priscila ubica su centro a 460 kilómetros al sur-suroeste de Colima, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 95 km/h.
¿Qué estados se verán afectados por la tormenta tropical Priscilla?
La Conagua señaló que debido a las amplias bandas nubosas de la tormenta tropical Priscila, se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en:
- Michoacán (centro, sur y oeste)
- Guerrero (costa, este y oeste)
En cuanto a lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm), estas se registrarían en las siguientes entidades:
- Jalisco
- Colima
Asimismo, se reporta que el oleaje podría ser de 2.5 a 3.5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 1.5 a 2.5 m en costas de Guerrero.
Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.