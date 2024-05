Previo al tercer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo, Xóchitl Gálvez dice que preferiría un cara a cara con Claudia Sheinbaum.

La candidata de la coalición del PAN, PRI y PRD en las elecciones 2024, consideró que su contrincante Jorge Álvarez Máynez defiende a la candidata oficialista en los debates, por lo que pidió que “se la echen solita”.

De esta manera, Xóchitl Gálvez preferiría un cara a cara con Claudia Sheinbaum, sin Jorge Álvarez Máynez, durante el tercer debate presidencial, el cual sería mejor entre “las dos punteras”.

El tercer debate presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 19 de mayo, a diez días de que terminen las campañas electorales.

En este debate se enfrentará Xóchitl Gálvez con los otros dos candidatos a la presidencia de México:

Sin embargo, este viernes 10 de mayo, durante un evento de campaña en Ciudad Victoria, Tamaulipas, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó cambios en el formato del tercer debate presidencial , la candidata aseguró que preferiría un cara a cara con Claudia Sheinbaum.

Xóchitl Gálvez acusó que Jorge Álvarez Máynez ha interferido en su pelea con Claudia Sheinbaum al defenderla, por lo que son dos contra ella y eso “no ayuda mucho”.

Yo al que me pusieran yo quería, yo no tengo bronca. El problema es que no era muy claro entre tres. Si te estas peleando con la Sheinbaum y de repente se mete el Máynez a defenderla, pues tampoco ayuda mucho, porque serían dos contra una.

Pero pues que me la echen solita, yo digo que una a una entre las dos punteras viene bien.

Xóchitl Gálvez