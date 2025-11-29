Desde Playa del Carmen y en conferencia por el programa de Viviendas para el Bienestar, la presidente de México, Claudia Sheinbaum responde finalmente a la burla de Rafael Inclán de 84 años de edad, asegurando que con mucho orgullo “soy comandanta suprema” y más.

“Llegue al gobierno y ya saben que un cómico dijo sobre que opina que una mujer llegó a la presidencia y dijo ‘ay ya llegó una ama de casa a la presidencia” y me dio mucho coraje porque primero nadie debe hablar mal de una ama de casa por que somos las que sostenemos a la familia, las que mantenemos unido a México. Y entonces le conteste, sabe que a mucha honra soy mamá, soy abuela, soy ama de casa y por voluntad del pueblo de México soy comandanta suprema de las fuerzas armadas”. Claudia Sheinbaum

Respuesta de la mandataria de 63 años de edad, Sheinbaum que al unísono hizo que los aplausos y gritos de “presidenta, presidenta” se escucharan fuertemente.

Y por lo que Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso de que las mujeres mexicanas serían reconocidas, por lo que hoy ya hay pensión mujeres bienestar, además de que ya hay 18 mujeres héroe en el calendario histórico cívico.

“Me gusta como las mujeres se empoderan”: Sheinbaum en Playa del Carmen en programa de Viviendas para el Bienestar

Ante el discurso de Sheinbaum en Playa del Carmen durante el programa de Viviendas para el Bienestar, también la presidente declaró que “me gusta como las mujeres se empoderan”.

Esto en referencia a los compromisos que ha logrado como presidente de México, Claudia Sheinbaum por lo que aseguró que se ha cumplido para las mujeres.

Pues todos estos compromisos para las mujeres mexicanas “es un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas que han hecho a sus familias ”, apuntó Sheinbaum.

“Lo voy a repetir porque me gusta como se empoderan las mujeres, nos empoderamos”. Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que las mujeres tienen múltiples papeles en la sociales, desde cuidad a los hijos y la familia, la casa, las que tiene doble jornada al regresar de los trabajos y por últimos hasta cuidamos a los hombres o esposos.

Y por al llegar como presidente, hoy se reconoce a las mujeres “dije todas llegamos a la presidencia de la república y hoy todas son reconocidas” concluyó Sheinbaum.