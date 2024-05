Sistema de pensión universal: En su camino de las elecciones 2024, Jorge Ávarez Máynez presentó la propuesta con la que estima revolucionar el sector laboral del país.

La cual, de acuerdo con el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, dignificará el trabajo de las personas y su estilo de vida.

“Lo que realmente se necesita es un sistema universal” indicó Jorge Álvarez Máynez al explicar su propuesta en materia de pensiones; te contamos de qué va su plan .

En su visita al centro universitario UVM en San Luis Potosí, Jorge Álvarez Máynez presentó su propuesta presidencial para crear un sistema de pensión universal.

Mismo que defiende que una generación no tiene que trabajar para que las pensiones sean otorgadas a otros por las malas gestiones de los organismos responsables actuales.

En este sentido, Jorge Álvarez Máynez aclaró que su sistema de pensión universal, en beneficio del sector laboral de México, se basará en los siguientes puntos :

Con su encuentro con jóvenes estudiantes de UVM, San Luis Potosí, Jorge Álvarez Máynez logró realizar su visita número 30 a universidades de todo el país.

Y por las condiciones del entorno y su audiencia, también dio a conocer su propuesta para mejorar la calidad educativa de México, frente a las “Universidades del Bienestar”.

Y es que según Jorge Álvarez Máynez, dichos centros educativos son tan solo “ salones huecos ” que no cuentan con un respaldo sustancial intelectual ni estructural para los estudiantes mexicanos.

Contrario a lo que merece la juventud y que él propiciará en caso de convertirse en el próximo presidente de México.

Quién conoce a un hijo de gobernador, a un hijo de Secretario de Educación [...] que vaya a una Universidad del Bienestar de las que acaban de hacer; esas no son universidades, son salones, no tienen investigación, no tienen laboratorios [...] no tienen ni siquiera programas de estudio bien definidos ni parámetros de calidad.

Jorge Álvarez Máynez