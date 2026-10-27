En esta nota te compartimos los sismos detectados hoy martes 27 de octubre de 2026 en México por el Servicio Sismológico Nacional.

La información compartida por el organismo permite conocer información relevante como el epicentro y magnitud de los últimos temblores registrados en territorio nacional.

Sismo hoy martes 27 de octubre de 2026 en México

Hasta las 04:25 horas, el SSN no compartió datos sobre algún sismo que se haya detectado en México hoy martes 27 de octubre.

No obstante, esto no significa que no se haya registrado un sismo dentro del territorio nacional, sino que existe la posibilidad de que la intensidad del temblor fue de magnitud muy baja.

Ante este escenario, la información de estos temblores se procesa y puede darse a conocer más tarde una vez que se haya recopilado en su totalidad.

Sismo hoy martes 27 de octubre de 2026 en México (Captura)

Aunque el Servicio Sismológico Nacional no compartió información de un sismo relevantes durante la madrugada de hoy martes 27 de octubre, Protección Civil insta a recordar las medidas de prevención en caso de temblor:

Contar con una mochila de emergencia que tenga un botiquín de primeros auxilios, tus documentos personales y una copia de ellos en una memoria USB.

Suspender el suministro de gas y luz inmediatamente y verifica que no haya fugas.

Identifica objetos que pueden caerse y poner en riesgo a ti y los tuyos.

Define puntos que sirvan como sitio encuentro para ti y tu familia.

Recuerda que es de suma importancia mantener la calma en caso de un sismo fuerte, alejarte de paredes y ventanas y colocarte sobre puntos fuertes del lugar en donde te encuentres.