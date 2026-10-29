Dos sismos sacudieron la madrugada del jueves 29 de octubre de 2026 el suroeste de México, al registrarse en el estado de Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el primer temblor se registró a las 00:16 horas, en tanto el segundo sismo ocurrió a las 00:56 horas de la madrugada.

Temblor hoy Chiapas: Sismo de magnitud 4.2 sacude el suroeste de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 4.2 se registró la madrugada de hoy 29 de octubre de 2026 a las 00:16 horas en el estado de Chiapas.

El epicentro se localizó a 63 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

Asimismo, señaló que el temblor en Chiapas contó con las siguientes coordenadas:

Latitud: 14.44

Longitud: -92.68

Profundidad: 19 km