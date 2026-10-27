Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el paro nacional de transportistas convocado para el lunes 26 de octubre y señaló que la movilización no representa a la mayoría del sector.

La presidenta también puso en contexto la inconformidad de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cuya dirigencia se reunió con Alejandro ‘Alito’ Moreno, líder nacional del PRI, antes de la protesta.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, Claudia Sheinbaum afirmó que el grupo inconforme constituye una parte reducida del transporte de carga en México, y que “es un sector muy pequeñito”, expresó al referirse a quienes participan en las movilizaciones de la CANACAR.

En breve más información...