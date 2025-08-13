El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió una alerta por dos medicamentos para animales que fueron falsificados, lo que podría representar un riesgo para la salud de los ejemplares.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los medicamentos que se encuentran en circulación irregular son los siguientes:

Catarrol Oral

Hemoplex

Rabi Volt

La alerta de la Senasica fue activada luego de detectarse medicamentos de procedencia cuestionable, los cuales carecen de respaldo farmacéutico sin registro que determine su calidad, seguridad y eficacia.

Rabi Volt (Gobierno de México )

Estos medicamentos para animales fueron falsificados, advierte la Senasica

En torno a la alerta de la Senasica por dos medicamentos falsificados para animales, se informó que los fármacos son usados para el tratamiento de enfermedades respiratorias, anemia y rabia.

El comunicado oficial advierte que el Laboratorio Biofarmex, S.A. de C.V. no ha reconocido la elaboración del producto Catarrol Oral. En razón a ello, no hay expediente técnico-científico que respalde su seguridad y eficacia.

La segunda alerta de la Senasica señala que el medicamento Hemoplex, con lote Y2K22093, no está reconocido por el laboratorio a pesar que este fármaco sí cuenta con registros en México.

La tercera alerta es sobre el medicamento Rabi Volt, mismo que ni siquiera cuenta con los permisos para ser comercializado en México.

¿Cómo detectar si mis medicamentos fueron falsificados? Esto dice la Senasica

La Senasica señaló que las piezas falsificadas se pueden distinguir porque en el envase secundario se exhiben los siguientes países y números de registro (los cuales son incorrectos):

Costa Rica: MX24-99-05-1411

Honduras: PF-619

Guatemala: MX326-67-02-1957

En caso de detectar la venta irregular de estos medicamentos, las personas podrán levantar el reporte al correo de la Senasica: denunciaciudadana@senasica.gob.mx.

Si se nota algún efecto adverso en los animales, se recomienda contactarse enviando un correo a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Con estas alertas sobre medicamentos falsificados, la Senasica reitera su compromiso con el bienestar y apego a los procedimientos de fármacos.