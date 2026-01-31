El Senado se confirmó como la cámara de origen para la reforma de 40 horas laborales, pues las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos ya tienen el dictamen.

Fue durante la tarde del viernes 30 de enero cuando se reportó que el proyecto de dictamen comenzó a circular entre las distintas fracciones parlamentarias del Senado para su próxima discusión.

Comisiones del Senado ya tiene dictamen de proyecto para reforma de 40 horas

Como se había previsto desde hace algunas semanas atrás, el Senado será la cámara de origen para la reforma de horas laborales, pues la propuesta de dictamen ya está lista en comisiones.

De esa manera y a partir de lo que se marca en el calendario legislativo confirmado por Morena, será el martes 3 de febrero cuando se de por inaugurado el periodo ordinario de sesiones.

Debido a lo anterior, se espera que el 3 de febrero, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que ya recibieron el dictamen lo analicen y, si es el caso, lo aprueben.

Al tratarse de un tema que desde el Ejecutivo se ha solicitado que se aborde como prioritario, por lo cual se baraja la posibilidad que sea avalado el mismo 3 de febrero en comisiones para pasar al pleno.

¿Qué dice la propuesta de reforma de 40 horas?

Tal cual se había adelantado, la propuesta de reforma de 40 horas de trabajo a la semana que se discutirá en el Senado, establece que la disminución se hará de manera gradual hasta el 2030.

Sobre ello, se apunta que habrá un escalonamiento de horas hasta llegar a las 40 semanales en el año 2030, pues en la propuesta de dictamen se establece el siguiente esquema progresivo:

2026: Jornada laboral de 48 horas semanales

2027: Jornada laboral de 46 horas semanales

2028: Jornada laboral de 44 horas semanales

2029: Jornada laboral de 42 horas semanales

2030: Jornada laboral de 40 horas semanales

De la misma forma, en la iniciativa se resalta que en ningún caso, la reducción de horas de trabajo se traducirá en disminuciones de sueldos, salarios o prestaciones para los empleados.

Para ello, el proyecto de dictamen plantea proceder con una reforma del artículo 123, apartado A de la Constitución, en materia de reducción de la jornada laboral.

Para tales efectos, se propone que “cada seis días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”.

Además, señala que el trabajo extraordinario no puede ser mayor de 12 horas en una semana, mismas que se podrán repartir en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo.