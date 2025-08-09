La Secretaría del Bienestar celebró este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de México destacando que ahora estas comunidades tienen derecho a elegir sobre su infraestructura social.

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, destacó la importancia de que por primera vez en la historia de México se reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho.

Esto se hace a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), donde las comunidades indígenas deciden democráticamente sobre sus obras de infraestructura social básica.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas de México (Cortesía)

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas de México, Ariadna Montiel Reyes recordó que 20 mil comunidades recibirán cada año recursos de manera directa y sin intermediarios mediante de la tarjeta del Bienestar.

Ariadna Montiel Reyes agregó que el gobierno trabaja para que las comunidades indígenas tengan acceso a un mejor bienestar y reconoce que son los guardianes de las tradiciones, conservan la cultura y los saberes ancestrales.

La secretaria del Bienestar destacó que Claudia Sheinbaum propuso reformar el artículo 2 constitucional para que se les reconozca como sujetos de derecho, y a través del FAISPIAM, esta legislación, no queda en letra muerta.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas de México (Cortesía)

Ariadna Montiel Reyes resalta primer año de Fondo de Aportaciones para Pueblos Indígenas

Ariadna Montiel Reyes destacó que en su primer año el FAISPIAM cuenta con 12 mil 374 millones de pesos (mdp) para la realización de obras de infraestructura social básica que la población eligió previamente.

Asimismo, las comunidades integraron los Comités de Administración y de Vigilancia que darán seguimiento al ejercicio de los recursos y ejecución de las obras.

“Las mujeres tesoreras serán quienes se encarguen del manejo de los recursos porque ha demostrado a lo largo de los años que son muy responsables de las tareas que se les asigna”. Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar

Los recursos del FAISPIAM se destinan en obras de infraestructura social básica: