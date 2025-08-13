En las últimas fechas se dio un cruce de declaraciones entre el periodista Salvador García Soto y la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde; aquí te explicamos por qué inició la pelea entre ambos.

El 6 de agosto de 2025, Salvador García Soto publicó una columna para El Universal bajo el título “Andy y Luisa, la guerra es real”, en la cual señaló una fractura entre la dirigente nacional y el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán.

En respuesta, Luisa Alcalde señaló al periodista como mentiroso y como un comunicador falto de ética; esto durante conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) llevada a cabo en Puebla.

“Ahí está el caso de García Soto que saca un artículo, puros cuentos, que divisiones. La verdad que ese cuate escribe muchas mentiras, tiene mucha imaginación pero poca ética periodística”. Luisa María Alcalde

Luisa Alcalde le respondió a Salvador García Soto (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Salvador García Soto señaló una supuesta fractura entre Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán

En su columna del 6 de agosto para El Universal, Salvador García Soto señaló una supuesta fractura entre Luisa Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, situación que atribuyó a "los egos de ambos dirigentes" y a la "lucha de control del partido (Morena) y sus estructuras“.

"Al menos eso dice una versión que surge de la misma cúpula de Morena", dijo el periodista para señalar a su fuente, que no identificó bajo algún nombre o cargo dentro del partido, además de hacer referencia a Andrés Manuel López Beltrán como “Andy” y “junior”.

"Es tan real la disputa política que se ha abierto entre Luisa y Andy que la ausencia del junior en el Consejo Nacional de Morena, del pasado 20 de julio, exhibió que las diferencias entre ambos ya pasaron del terreno interno, donde ya habían tenido varios choques, por ejemplo, en las campañas electorales de Durango, al juego sucio abierto y directo entre los dos“. Salvador García Soto

Luisa Alcalde le respondió a Salvador García Soto; lo señaló como un mentiroso y un periodista sin ética

En respuesta, Luisa Alcalde le respondió a Salvador García Soto en más de una ocasión, señalándolo como un mentiroso y como un periodista sin ética profesional.

En este sentido, ayer 12 de agosto, la dirigente nacional explicó que lo dicho por el comunicador forma parte de una ofensiva de la oposición, cuyos intereses buscan generar un clima de división en Morena:

“A la oposición le encantaría ver división, le encantaría ver pleito, sacan trascendidos para suponer que hay divisiones, pero no. Hay unidad en Morena, hay unidad en nuestro Movimiento”. Luisa María Alcalde

“Ahí está el caso de García Soto que saca un artículo, puros cuentos, que divisiones. La verdad que ese cuate escribe muchas mentiras, tiene mucha imaginación pero poca ética periodística”, sostuvo.

Posteriormente, en sus redes sociales, trajo a cuenta una frase del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para insistir en el tema de García Soto:

“En el caso de comentaristas como Salvador García Soto, vale la pena recordar la frase que el Presidente López Obrador mencionaba con frecuencia: “cuando un hombre se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento”. Hoy Morena está más fuerte y unido que nunca. Lo informamos de una buena vez: claro que fuimos invitados y confirmamos nuestra asistencia a la próxima Plenaria de Morena. Luisa María Alcalde

Sin embargo, la respuesta de la dirigente se dio luego de su inasistencia de la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el 11 de agosto, razón por la que se le cuestionó al coordinador de Morena en dicha instancia, Ricardo Monreal, si Luisa María Alcalde había sido invitada, y respondió:

"No, por el momento no, ya estamos muy apretados”. Ricardo Monreal

Esta situación se dio luego del llamado de atención de la presidenta de Morena ante los viajes a Europa de distintos funcionarios de la denominada Cuarta Transformación, cuando señaló que “Viajar a Japón o a Europa no es un delito ni un acto de corrupción“, pero pidió actuar con austeridad:

“Eso significa adoptar en la vida cotidiana pública y privada, las máximas Juaristas: vivir en la justa medianía y entender que el poder es humildad”. Luisa María Alcalde

Salvador García Soto le responde a Luisa Alcalde

No obstante, Salvador García Soto también le respondió a Luisa Alcalde ayer 12 de agosto. En un video publicado en sus redes sociales, el periodista dijo que la dirigente “es buena para mentir. Cada que habla, dice una mentira”.