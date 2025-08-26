El empresario Ricardo Salinas Pliego dejó dudas sobre una pregunta que le hacen de manera recurrente, ¿buscará la candidatura a la presidencia en elecciones 2030? Esto fue lo que respondió.

Y es que si bien Ricardo Salinas Pliego ha dicho en diversas ocasiones que es empresario, otro tema recurrente en sus redes sociales son las críticas al régimen actual, por lo que ha sido cuestionado sobre sus aspiraciones políticas.

Esto fue señalado durante una entrevista que hicieron recientemente a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y de Elektra o Banco Azteca, que son señaladas de deber impuestos por lo cual enfrenta un proceso legal.

Ricardo Salinas Pliego habla sobre posible candidatura a la presidencia en elecciones 2030

Ricardo Salinas Pliego habló sobre las elecciones 2030 en entrevista con Código Magenta, en donde salió la pregunta de si iría por una candidatura presidencial; el empresario respondió que hará lo que sea necesario.

Y es que acorde con lo señalado por el entrevistador, la presunta campaña contra Ricardo Salinas Pliego podría ser no sólo por sus polémicos comentarios sino por su potencial para una candidatura presidencial en elecciones 2030.

Esto no sólo por sus respuestas, también por su experiencia y recursos, así como diversas “acciones disruptivas” como la promoción al Bitcoin, lo que ha derivado en los millones de seguidores que tiene Ricardo Salinas Pliego en redes.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego aclaró que no busca una candidatura presidencial debido a que su vocación es distinta, sin embargo, también teme por el futuro de México, que pueda asimilarse a Venezuela.

En consecuente, el empresario destacó que hará lo que sea necesario para evitarlo, sin embargo, Ricardo Salinas Pliego no considera que pueda tener una candidatura presidencial con las condiciones necesarias para ganar.

Ricardo Salinas Pliego habló sobre una posible candidatura presidencial en elecciones 2030 (Captura de pantalla)

Ricardo Salinas Pliego también mencionó los puntos que se deberían resolver en México

“¿Cuáles son los puntos a los que le meterías extrema atención?“ Ricardo Salinas Pliego fue cuestionado sobre lo que se debe hacer con México, por el tema de una candidatura presidencial en elecciones 2030.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego destacó que se deben fomentar los principios de no matar, no robar y no mentir, pero también un país de libertad, que permita la prosperidad, innovación y la competencia.

Aunque lo primordial para Ricardo Salinas Pliego es que se garantice la paz y eliminar la violencia “al costo que sea”, ya que de nada sirve que haya principios o innovación si falta orden, acorde con lo que explicó.

Asimismo, el empresario destacó que se debe quitar el estorbo del Estado o tal como explicó, el costo, ya que sólo del trabajo a un empleado se le quita el 50% de su trabajo más los impuestos de todos los productos.

Referente a la salud y educación, Ricardo Salinas Pliego señaló que se resuelve después, aunque también arremetió que es una locura tener el SNTE y que se haya quitado el Seguro Popular que era el mejor a su parecer.