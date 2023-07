Ricardo Monreal respondió este lunes 3 de julio a Marcelo Ebrard, en donde señaló que “ ya no es momento de amenazar con salirse de Morena ”.

Esto se da luego de que el ex canciller amagara con romper con el partido guinda si es que hay trampa en la realización de la encuesta del proceso interno.

Ricardo Monreal dijo que por su parte respetará los resultados de la encuesta, ya que esto fue un compromiso que firmaron ante la dirigencia del partido todas las corcholatas de Morena.

Fue luego de su recorrido Por lo que dijo no existía cabida a este tipo de actitudes, e instó a los participantes a tener congruencia con los lineamientos establecidos durante el Congreso Nacional Agropecuario de Morena

Ricardo Monreal (Fotografía Cortesía / Fotografía Cortesía)

Ricardo Monreal revira a Marcelo Ebrard; el sí honrará su palabra y respetará resultados de encuestas

Ricardo Monreal reviró a Marcelo Ebrard, y por su parte aseguró que él sí honrará su palabra y respetará los resultados de encuestas.

Además, resaltó que otro de los acuerdos es que no pueden hablar mal de otra corcholata, por lo que llamó a que existiera congruencia.

Ricardo Monreal recalcó la importancia de la unidad, puesto que un enfrentamiento no era lo mejor par la 4T . Por ende, pidió no perder los principios, ni la ideología que marcan a los suyos.

El ex legislador indicó que ya no había cabida a quejas , además de que las reglas fueron acordadas por todos sin excepción.

Ricardo Monreal durante el segundo día de actividades de la Reunión Nacional del PVEM en la Expo Santa Fe. (Galo Cañas Rodríguez / Galo Cañas Rodríguez)

Marcelo Ebrard amenaza con salirse de Morena si las encuestas no son precisas

Durante sus recorridos, Marcelo Ebrard amenazó con salirse de Morena si los resultados de las encuestas no son precisos.

El ex secretario de Relaciones Exteriores calificó esto como una “chicanada”, por lo que dejó entre ver que no respetaría los resultados en caso de que no se viera favorecido.

Precisó que presentará un reporte con todas aquellas encuestas que no son precisas y abogará para que estas no sean tomadas en cuenta.

Recordó que esta situación fue acordada por todas las corcholatas, por lo que espera lo hagan valer.

Marcelo Ebrard visitó la Alcaldía Coyoacán para realizar una asamblea Informativa (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

¿Cómo van las corcholatas rumbo a la elección de candidato de Morena?

Te presentamos cómo marchan hasta ahora las corcholatas de Morena, así como los dos integrantes de partidos aliados rumbo a las elecciones 2024.

Las preferencias se miden a través del tracking diario de MetricsMX y SDPNoticias y hasta el 3 de julio de 2023 son: